Rapport de force

La campagne est toujours Tefal, telle que l’a qualifiée de façon très imagée Brice Teinturier (Ipsos). Rien n’accroche, aucun thème ne prend corps et n'apparaît, pour le grand public, comme déterminant pour son choix d’avril. Pourquoi ? Chacun de mes interlocuteurs dans les états-majors avec qui j’ai discuté cette semaine y va de son explication : l’écosystème médiatique (toute info plus réseaux sociaux) ne retient que l’écume des sujets ou la partie la plus polémique qui ne dure que le temps de la flambée des anathèmes. La multiplication des émissions spéciales "élection" sur tout un tas de chaînes de télé, auxquelles les candidats se doivent d’aller pour couvrir le maximum de public. Cette démultiplication de la parole des candidats dilue leur propos et nécessite - pour qu’un argument, une idée surnage - de créer une polémique, de sortir des solutions clivantes, tranchantes, de sans cesse réinventer une taxe, une prestation, un interdit, un droit. Tout candidat qui tenterait la nuance est voué à passer sous les radars.

Dans cette essoreuse à idées, aucun thème ne survit plus de 24 heures… C’est donc une petite musique, un fond sonore particulier qui nimbe les débats. Et bien sûr ce fond sonore est fait de sentiments et d’impressions plus que de réalité documentée ; de réactions plus que de réflexions. La sécurité et l’identité : voilà donc les thèmes d’ambiance que nous subissons comme les musiques criardes et commerciales qu’on nous impose parfois dans les grandes surfaces.

Dans cette atmosphère gazeuse, le rapport de force ne change pas vraiment. Emmanuel Macron paraît toujours inatteignable au premier comme au second tour. Pour les trois droites - si l’on reprend la classification classique de René Rémond - légitimiste (Zemmour), bonapartiste (Le Pen) et orléaniste (Pécresse), petite sensation, comme toujours quand une tendance s’affirme : le cas Pécresse. Jeudi après-midi, nos portables bruissaient de SMS de confrères « t’as vu l’Odoxa ??? » … Non, je n’ai pas vu ! Ça y est, je ne suis plus dans la course, je suis encore le dernier à savoir ! Enfin, je l’ai par un copain de L’Obs (le commanditaire). Il n’est pas encore public… Je teste auprès de collègues de la rédaction d’Inter « t’as vu l’Odoxa ? »… Non ? Ouf, je ne suis pas le dernier ! Petit orgueil de journaliste…

Bon, qu’est-ce qu’il y a dans l’Odoxa ? Valérie Pécresse est à 12 !

Et si Pécresse était sur le toboggan ? Comme Benoît Hamon avant elle, comme François-Xavier Bellamy aux Européennes ! Ça peut aller vite.

Grand sage ou sale gosse ?

Un confrère revient d’un déjeuner avec un conseiller de l’Elysée…

Le conseiller, lui glisse, à la fin du repas cette info primordiale, destinée à être répétée : Emmanuel Macron, lui, n’a pas oublié l’anniversaire de Nicolas Sarkozy. Il l’a invité à déjeuner pour fêter ça ! Nicolas Sarkozy était ravi, il est même reparti avec, comme cadeau, une boite de ses chocolats préférés !

Tout est sale dans cette petite anecdote d’apparence sans importance.

D’abord, l’image de Nicolas Sarkozy. Il ne soutient pas officiellement (pour l’instant du moins) Valérie Pécresse, parce que celle-ci ne le citerait pas assez dans ses discours. Profitant de cette vexation, Emmanuel Macron « traite » son prédécesseur, pour marquer sa différence. Et les proches de Nicolas Sarkozy disent, sans se rendre compte de l’image pathétique que cela donne de leur mentor, qu’il a été touché par cette attention présidentielle !

La façon de distiller cette petite histoire, est, de la part de l’entourage d’Emmanuel Macron, une preuve de plus que le président n’a pas changé grand-chose dans la façon de gouverner… La flatterie, la complicité intéressée, les petites attentions pour soigner l’orgueil des orgueilleux influents, reste un art mineur, mais utile pour la conquête (ou la préservation) du pouvoir.

Nicolas Sarkozy, que LR présente comme le grand sage de la droite, le patriarche auprès duquel il faudrait venir se faire adouber, se comporte, en réalité, comme un puits d’orgueil sans fond. Comment et pourquoi Valérie Pécresse n’a-t-elle pas encore envoyé balader tout ça et pris ses distances avec l’ancien président dont l’attitude fait plus penser à la puérilité d’un mauvais perdant qu’à la sagesse d’un homme d’expérience et d’autorité ?

Polémique à la C…noix

Sur France 2 Yannick Jadot a redit, jeudi, que son expression ‘Zemmour, le Juif de service pour les antisémites’ était malheureuse et qu’il la regrettait. Ce mot avait déclenché, principalement sur Twitter, ce havre de concorde et de nuance, et sur CNews, ce havre de nuance et de concorde, un déchainement hostile à l’égard du candidat écologiste. On a même entendu Éric Ciotti, sur BFM, déplorer le retour de ‘l’antisémitisme d’extrême gauche’ (sic).

Jadot a-t-il eu raison de dire qu’il regrettait ses propos ? Franchement si oui, c’est vraiment parce qu’il doit avoir le souci d’éteindre une polémique à la C… noix. Parce que l’expression de Yannick Jadot est l’exact inverse de l’antisémitisme, c’est une analyse très juste de la situation politique : oui, Yannick Jadot a raison, Eric Zemmour est le juif de service des antisémites. Il décomplexe toute cette droite souterraine depuis 1945 et dont on s’aperçoit qu’elle existe toujours…

A samedi prochain,

​​​​​Thomas Legrand

