L'Elysée a publié ce jeudi la photo officielle du président de la République qui trônera dans les bâtiments publics. Décryptage.

Les détails de la photo officielle d'Emmanuel Macron qui intriguent © Soizig de La Moissonnière

La photo officielle a été dévoilée ce jeudi par Emmanuel Macron sur Twitter et par le service de presse de l'Elysée. On y voit le président de la République agrippé à son bureau dans son bureau de l'Elysée, deux smartphones et un livre ouvert à ses cotés. Photographie en plan américain.

L'importance des détails

Un encrier surmonté d'un coq, un livre ouvert : "Mémoires de guerre" du Général de Gaulle, deux smartphones l'un sur l'autre, l'horloge utilisée au Conseil des ministres habituellement, deux autres livres : "Le rouge et le noir" de Stendhal et "Les nourritures terrestres" d'André Gide;

Sibeth Ndiaye, la conseillère presse d'Emmanuel Macron a de son coté twitté le making of de la photo :

La photographie sera tirée à 50 000 exemplaires. A noter que les mairies ne sont pas obligées d'afficher la photo officielle du président de la République.

Les internautes s'en donnent à coeur joie

Des détournements de la photo sont apparus très rapidement sur les réseaux sociaux, comme celui-ci :