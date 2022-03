Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi soir. "La France n'est pas en guerre contre la Russie", a affirmé le chef de l'Etat, soulignant que "la Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur".

Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi soir, dans une allocution d'un peu moins d'un quart d'heure, toujours devant les trois drapeaux ukrainien, européen et français. Soulignant que "des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour" et que "les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs", le chef de l'État a tenu à saluer "le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes". "Dans cette épreuve sans précédent depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a ensuite souligné les discussions menées ces dernières semaines pour éviter l'escalade du conflit. Mais "le président Poutine a choisi la guerre", a-t-il regretté. "Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'occident d'une part et la Russie d'autre part", a souligné le président. "La Russie n'est pas l'agressée mais l'agresseur." L'invasion russe sous couvert de "lutte contre le nazisme" est un "mensonge" et une "insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine", a dénoncé Emmanuel Macron. "Pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a affirmé le chef de l'État, en soulignant "ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe".

Organiser l'accueil des réfugiés

Emmanuel Macron a rappelé les différentes mesures prises pour aider les Ukrainiens et mettre un terme au conflit. "Plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie", a-t-il notamment indiqué. Le président a également affirmé qu'il restera "en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes" et "pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons".

Concernant l'accueil des réfugiés ukrainiens, Emmanuel Macron a souligné que "la France prendra sa part". "Nous nous organiserons et prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés", a-t-il dit, en citant notamment les enfants en exil dont les parents sont restés en Ukraine pour se battre.

Depuis le début de l'offensive, plus de 350 civils ukrainiens ont été tués, selon Kiev. Près de 900.000 personnes ont fui l'Ukraine et se sont réfugiés dans les pays voisins depuis le 24 février, selon le Haut Commissariat de l'ONU. Côté russe, Moscou a dévoilé mercredi son premier bilan de militaires russes tués dans cette offensive, annonçant la mort de 498 de ses soldats et 1.597 blessés.

"Élaborer un plan de résilience économique et social"

Emmanuel Macron a aussi évoqué les conséquences économiques de la guerre, qui vont "immanquablement" affecter la croissance du pays. "Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir", a averti le chef de l'État. "Le coût de certains produits risque de s'alourdir" en France, a-t-il annoncé, en citant notamment le prix des carburants et du chauffage. Il a donc demandé au Premier ministre Jean Castex "d'élaborer un plan de résilience économique et social pour répondre à toutes ces difficultés".

Investir dans la défense de la France et de l'Europe

Pour le chef de l'État, ces évènements n'ont "pas seulement des conséquences immédiates" mais "sont le signal d'un changement d'époque" et "le retour brutal du tragique dans l’Histoire". "La guerre en Europe est là, sous nos yeux", "la démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause", a-t-il souligné. Le chef de l'État a donc annoncé renforcer les capacités militaires de la France. "Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche et son innovation."

Par ailleurs, l'Europe "doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents", a-t-il expliqué, citant notamment le gaz russe. Emmanuel Macron entend défendre "une stratégie d'indépendance énergétique européenne". Le président estime également que "la défense européenne doit franchir une nouvelle étape". Il réunira à ce sujet les 10 et 11 mars prochains les chefs d'État et de gouvernements européens.

La guerre "vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale"

Emmanuel Macron a très brièvement évoqué l'élection présidentielle, dont la campagne "s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine". La guerre menée par la Russie en Ukraine "vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale", a estimé Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat, en assurant que "le débat démocratique" français se tiendrait. "Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel", a indiqué le chef de l'État.

Emmanuel Macron n'a donné aucune indication sur sa candidature, attendue par l'opposition, à moins de six semaines du premier tour, alors que le Conseil constitutionnel a fixé à vendredi, 18 heures, la date limite pour transmettre aux Sages une lettre de candidature.

Pourparlers prévus jeudi

Des pourparlers russo-ukrainiens doivent commencer jeudi matin entre les deux pays et un cessez-le-feu sera au menu des discussions, selon Moscou. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine", lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s'y opposant, et 35 s'abstenant dont la Chine. L'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, avait auparavant dénoncé un "génocide" en cours dans son pays, perpétré par la Russie.