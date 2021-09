Le second tour de la primaire des écologistes opposera Yannick Jadot à Sandrine Rousseau. Les deux candidats ont deux visions très opposées de l’écologie. Tour d’horizon.

Sandrine Rousseau et Yannick Jadot sont les deux candidats encore en lice pour la primaire écologiste

À la tribune, quelques minutes après l’annonce de sa victoire, Sandrine Rousseau donne le ton : "Yannick Jadot porte une écologie que je respecte mais qui n'est pas la mienne, moi je suis une écologiste de gauche, radicale, sociale." Une manière de marquer le clivage qu’il existe avec son principal concurrent lors du second tour de la primaire des écologistes. Ce qui oppose les deux candidats, ce sont surtout leur style. Les proches de Yannick Jadot louent son "pragmatisme" quand Sandrine Rousse incarne une écologie "plus radicale", en rupture avec le modèle actuel. Mais dans le fond, sur certains sujets, leurs différences éclatent, sur d’autres, ils se rassemblent, comme sur le cannabis ou le bien-être animal.

Le nucléaire

Ce qui différencie les deux candidats sur cette question, c’est la temporalité. "Le plus rapidement possible" clame Sandrine Rousseau, "dans 15 ou 20 ans" répond le député européen.

Yannick Jadot estime sur France Inter "qu’il faudra une bonne quinzaine d'années pour en sortir, tellement nous sommes dépendants". Lors du premier débat : "L'énergie nucléaire coûte deux fois plus cher que les énergies renouvelables et elle est bien plus dangereuse, il faut en sortir progressivement. C'est économiquement et socialement responsable. Les plans existent comme celui de l’association négaWatt".

Sandrine Rousseau vise une énergie d’origine 100 % renouvelable d’ici 2050. Au site Reporterre en mai 2021, elle assure : "On a l'obligation de sortir du nucléaire le plus rapidement possible." Au micro de Sud Radio, l’universitaire s’interroge : "Comment vous faites pour maintenir des centrales nucléaires alors que l'on risque des inondations, des sècheresses et que l'on a besoin absolument d'un approvisionnement en eau constant ?"

La laïcité

"Le voile est sexiste" affirme Sandrine Rousseau, quand Yannick Jadot s'oppose au port du burkini qui "n'a rien à faire dans une piscine".

Yannick Jadot considère sur France Inter que "la loi sur la laïcité est un joyau de la République". Il poursuit : "Personne ne peut vous forcer à croire ou ne pas croire. Donc personne ne peut vous forcer à vous habiller contre votre volonté. C’est ça que nous devons absolument respecter." Dans un entretien à l’Obs, il s’exprime contre le port du burkini dans les piscines. Parmi ses mesures, un contrôle renforcé des "financements étrangers grâce à une fondation transparente et arrêter notre complaisance vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe qui exportent une vision contraire à la République."

Sandrine Rousseau a "regretté" sur France Inter que la question de la laïcité puisse même être débattue par les cinq candidats lors du débat. "Je n’ai pas de doute sur le fait que le voile soit sexiste" a-t-elle déclaré. "On ne fait pas de l’émancipation par de l’interdiction sur le corps des femmes. Pas plus sur des crop-top que sur des voiles."

L’économie

Créer "un revenu d'existence" ou "un revenu minimum" selon les mots employés sont deux promesses des candidats.

Yannick Jadot propose un revenu minimum de 665 euros accessible dès 18 ans, qui pourrait monter jusqu’à 860 euros, en fusionnant le RSA et la prime d’activité. Le député européen réclame un nouvel impôt sur le patrimoine et une baisse de la TVA sur "les produits et services contribuant à des objectifs sanitaires, culturels et environnementaux".

Sandrine Rousseau souhaite créer "un nouveau contrat social", peut-on lire dans son programme. Il comprend un revenu d’existence de 850 euros à partir de 18 ans, sans condition de ressource. Ce serait d’ailleurs sa première mesure si elle est élue.

Sur le travail

C'est l'une des principales propositions de Sandrine Rousseau : passer à quatre jours de travail par semaine.

Yannick Jadot compte "créer un contrat de sécurisation et de transition professionnelle" pour lutter contre le chômage dans certains secteurs. Il défend aussi les salariés qui travaillent depuis chez eux avec créant "un droit au télétravail".

Sandrine Rousseau souhaite "mieux répartir le temps de travail" peut-on lire dans son programme, et instaurer une semaine de quatre jours. L’objectif est de retrouver du temps pour soi et "favoriser l’alternance des temps de travail et de formations, d’engagement associatif, d’investissement social et culturel".

La décroissance

C'était le thème central de la candidature de Delphine Batho. Les deux candidats ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Yannick Jadot esquive bien souvent la question, comme sur LCI : "Ce qui importe ce n’est pas d’avoir un débat théorique, c’est d’expliquer comment l’écologie répond aux problèmes du quotidien." Devant des étudiants d’HEC, il affirme : "À la fin, ce qui m’intéresse n’est pas de savoir si l’on fait de la décroissance, c’est de savoir si les objectifs qu’on s’est fixés ont été atteints."

Sandrine Rousseau estime que "la décroissance n'a pas vraiment de sens économique". Elle explique à Sud Radio qu’une "société écologique c'est une société où l’on consomme plus de culture, on fait plus de sport, on développe l'aménagement des transports, les transports de proximité."

La lutte contre le changement climatique

Les deux candidats veulent instaurer des mesures pour réduire l'empreinte carbonne.

Yannick Jadot veut remettre sur la table la taxe carbone, "mais cela ne doit pas couter un euro aux familles les plus vulnérable" assure-t-il sur France Inter, en juin dernier. Il promet à Reporterre que "plus un euro d’argent public ne sera par exemple versé à une entreprise toujours engagée dans les énergies fossiles."

Sandrine Rousseau souhaite reprendre l’ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle compte augmenter le prix du carbone et porter son prix à 200 ou 250 euros la tonne d’ici cinq ans, c’est quatre fois plus qu’aujourd’hui. Elle réclame aussi une taxe carbone pour les entreprises de plus de 100 salariés.

L’usage de la voiture

Lors du débat sur LCI, les deux candidats s’étaient opposés sur la question de la voiture.

Yannick Jadot a comme objectif d’interdire la vente de voiture diesel et thermique classiques à partir de 2030 et généraliser les Zones à Faibles Emissions à partir de 2025. Dans une interview au site Reporterre, il se dit "favorable à une prise en charge obligatoire du forfait mobilité par les entreprises, pour les vélos ou les transports collectifs."

Sandrine Rousseau s’est prononcé pour la gratuité des transports en commun lors d’un débat sur Médiapart. Sur LCI, Sandrine Rousseau avait rétorqué au député européen : "Sur la voiture, il faut le dire : oui, on va diminuer le nombre de voitures. Pas dans tous les territoires, pas pour tout le monde, mais oui, il va nous falloir diminuer le nombre de voitures."

La légalisation du cannabis

Une nouvelle fois, cette thématique fédère les deux candidats, ils sont en faveur de la légalisation du cannabis.

Yannick Jadot s’est longuement exprimé la légalisation du cannabis lors d’une interview sur France Info au printemps dernier. Selon le député écologiste, dans les pays européens qui ont mis en place la légalisation du cannabis, on constate "une réduction des risques d'addiction, une réduction des maladies et notamment psychologiques liées aux addictions et la réduction des trafics". Yannick Jadot rappelle :

La France est le pays le plus répressif d'Europe et pourtant le pays où il y a la plus grande consommation, notamment chez les jeunes.

Sandrine Rousseau considère qu’il faut légaliser le cannabis "parce que c'est une porte d'entrée vers d'autres consommations. À partir du moment où vous légalisez, vous contrôlez la qualité des produits qui sont dedans, les personnes et les circuits de distribution." À Sud Radio, elle affirme que le cannabis "est une drogue douce, exactement comme l'alcool et les cigarettes".

On doit avoir une politique de santé publique autour de cela et lutter activement contre des trafics de drogue dure et internationaux, qui en plus alimentent tous les réseaux d'attentats.

L’alimentation et le bien-être animal

Il n’y a pas de grandes divergences. Les deux candidats sont sur la même ligne concernant ce sujet.

Yannick Jadot souhaite "un ministre délégué au Bien-être animal pour vérifier ce sur quoi nous nous serons engagés". Sur France Inter, lors du premier débat, le député européen a rappelé sa défiance vis-à-vis de l’élevage industriel et souhaite son interdiction. Le candidat propose également des cantines 100% bio, en circuit court, et imposerait une TVA à 0 % sur les produits bio et de proximité. Yannick Jadot compte également "stopper les importations de soja et de bœuf provenant d’Amérique latine, ou encore d’huile de palme venant d’Asie du Sud-Est et d’Afrique centrale. Cela passe notamment par la fin des accords de libre-échange."

Sandrine Rousseau promet le renforcement du statut juridique des animaux. Elle écrit dans son programme : "Le bien-être animal est un objectif dont la poursuite conditionne la dignité de la personne humaine." La candidate s’engage également à défendre les lanceurs d'alerte qui dénoncent les conditions d'élevage et d'abattage. "Ce qu’a fait L214, c’est d’utilité publique" dit-elle lors du débat sur LCI.

Réforme des institutions

Le premier souhaite allonger la durée du mandat présidentiel, quand la seconde désire créer une chambre de citoyens au Parlement.

Yannick Jadot s’oppose au quinquennat, et se positionne pour un septennat non renouvelable et une assemblée élue à la proportionnelle aux législatives.

Sandrine Rousseau estime que le régime présidentiel tourne beaucoup trop autour la personnalité du président. "L'Elysée est devenue une forteresse du pouvoir et je veux la transformer en maison du peuple." Elle propose par ailleurs de créer au Parlement une chambre de citoyens tirés au sort.

Le deuxième tour de la primaire sera organisé du 25 septembre à 7 heures au 28 septembre 17 heures. Il concerne les 122 000 inscrits avant le premier tour.