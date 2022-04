Entre dimanche matin et lundi matin, le premier tour de l'élection présidentielle a généré plus de 4,3 millions de messages sur les réseaux sociaux. Des posts humoristiques mais aussi de soutien ou de colère. Tour d'horizon des publications qui ont rencontré le plus de succès.

Plus de 4,3 millions de messages en lien avec la présidentielle ont été publiés de dimanche à lundi. © Capture d'écran

À l'annonce des premières estimations des résultats du premier tour de la présidentielle, 280 posts étaient publiés chaque seconde sur les réseaux sociaux. Au total, le scrutin a généré "plus de 4,3 millions de messages" sur la journée de dimanche et la matinée de lundi, relève la plateforme de veille des réseaux sociaux Visibrain. C'est "8% de plus qu’en 2017".

Emmanuel Macron est le candidat dont les internautes ont le plus parlé, avec 1,6 million de messages postés le mentionnant, contre un peu plus d'un million pour Marine Le Pen et 830.000 pour Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, dont les équipes sont très mobilisées sur les réseaux sociaux depuis le début de la campagne, n'est cité que dans 507.000 messages.

Sur Twitter, le message de colère d'un mélenchoniste est le post le plus liké de la soirée

Un peu plus de 420.000 voix séparent Jean-Luc Mélenchon de Marine Le Pen et donc de la qualification au second tour de la présidentielle. De quoi faire enrager les militants insoumis. Certains accusent les électeurs de l'écologiste Yannick Jadot, de la socialiste Anne Hidalgo et du communiste Fabien Roussel d'être responsables de la défaite de la gauche, étant donné que leurs voix auraient pu combler l'écart entre les deux candidats. Un reproche qui a trouvé écho sur Twitter, caisse de résonnance de la mobilisation des insoumis. Le tweet le plus liké de la soirée est donc un message d'un soutien de Jean-Luc Mélenchon (@namkoo_luvr, 550 abonnés) qui dit ne "jamais pardonner à la gauche de ne pas s'être ralliée à Jean-Luc Mélenchon", relève Visibrain. Ce tweet a récolté plus de 85.000 mentions "j'aime" et 19.000 retweets.

Par ailleurs, comme toujours, l'humour s'est mêlé aux messages de mécontentement voire d'insultes sur Twitter. Un tweet dans lequel la musique de la vidéo d'annonce des résultats sur TF1 a été remplacée par celle de l'émission "Secret Story" a par exemple rencontré un franc succès. Ce montage totalise plus de 32.000 likes et plus de 465.000 vues.

Sur TikTok, carton plein pour une vidéo humoristique sur Jean Lassalle

Comme en 2017, les jeunes ont été frappés par une "Lassalle mania" dans les dernières semaines de campagne. Elle s'est poursuivie dimanche sur TikTok puisqu'un sketch du trio d'humoristes Les Normales centré sur Jean Lassalle est la vidéo la plus likée de la journée (267.000 likes), indique Visibrain. Elle a été vue plus d'1,6 million de fois. Dans cette vidéo, les trois humoristes imaginent une victoire du candidat de Résistons! dès le premier tour, à cause d'une blague.

Mais TikTok est aussi ce monde parallèle dans lequel on trouve la vidéo d'une jeune femme se filmant dans l'isoloir ou encore un tiktokeur qui a remplacé le nez de Jean Lassalle par le sien. Cette dernière vidéo a été likée plus de 100.000 fois.

Sur Facebook, Marine Le Pen récolte le plus d'interactions

Marine Le Pen fait partie des candidats dont les publications sur Facebook suscitent le plus d'interactions (commentaires, partages, réactions (emoji)) et cela a encore été le cas dimanche, d'après l'outil d'analyse de Facebook CrowdTangle. Son appel au rassemblement derrière sa candidature pour le second tour est le message qui a suscité le plus d'interactions de la journée, avec plus de 85.000 réactions, 18.000 partages et 7.000 commentaires.

Gros succès aussi en général pour les photos des candidats en train de voter. Celle de Marine Le Pen totalise plus de 60.000 réactions, celle de Jean-Luc Mélenchon plus de 48.000 et celle d'Emmanuel Macron plus de 42.000.