Éric Zemmour, invité de France Inter jeudi, a rappelé son ambition de "mettre l'immigration à zéro". Le candidat à la présidentielle s'est aussi indigné d'une décision du Conseil constitutionnel qui aurait "interdit au gouvernement de sanctionner un passeur de clandestins". Nous avons vérifié cette affirmation.

Invité jeudi du Grand entretien de France Inter, le candidat à la présidence de la République Éric Zemmour a estimé qu'"au nom d'un principe de fraternité, liberté, égalité, le Conseil constitutionnel a interdit au gouvernement de sanctionner un passeur de clandestins". Une affirmation avancée par des politiques et militants de droite et d'extrême droite à partir de juillet 2018 qui repose sur une décision du Conseil constitutionnel.

En réalité, cette décision portait sur le "délit de solidarité" et l'affaire Cédric Herrou, militant ayant aidé et hébergé des migrants à la frontière franco-italienne. Sauf que cette décision vient seulement protéger celles et ceux qui apportent une aide humanitaire sans contrepartie et non les passeurs qui en tirent profit.

Pourquoi le Conseil constitutionnel avait été saisi ?

Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a censuré ce qu'on appelle communément le "délit de solidarité". Il avait été saisi deux mois plus tôt par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par Cédric Herrou et l’enseignant-chercheur Pierre-Alain Mannoni. Ils venaient tous deux d'être condamnés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir transporté ou accompagné des migrants à la frontière. Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l’Homme, s'étaient joints à la requête. Elle portait sur la conformité des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la Constitution.

Que disait le Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?

Que disent ces articles ? L'article L. 622-1 prévoit que "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros".

L'article L. 622-4 prévoit lui plusieurs exceptions. "L'aide au séjour irrégulier d'un étranger" ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est apportée par des membres de la famille de l'étranger ou de son conjoint. Cette exception vaut aussi pour "toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci".

Que demandaient les requérants ?

Les requérants pointaient alors du doigt le fait que l'immunité ne s'appliquait que lorsque la personne était mise en cause pour aide au séjour irrégulier, et pas lorsqu'elle l'était pour aide à l'entrée et à la circulation. Ils soulignaient également que la formulation des exceptions écartait certaines formes de solidarité.

Quelle a été la décision du Conseil constitutionnel ?

S'appuyant notamment sur la devise de la République "Liberté, Égalité, Fraternité" (article 2 de la Constitution), le Conseil constitutionnel avait donc indiqué, dans sa décision, que "la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle". "Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national", écrivaient alors les Sages. Par ailleurs, concernant les exceptions (conseils juridiques, restauration, hébergement, etc.), ils précisaient qu'elles s'appliquent également à "tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire".

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel souligne également que "l'aide apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence de faire naître une situation illicite". C'est le cas en revanche pour l'entrée sur le territoire. Les mots "au séjour irrégulier" figurant dans l'article L. 622-4 ont donc été déclarés contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a-t-il donc interdit au gouvernement de sanctionner un passeur de clandestins ?

En résumé, les Sages ont consacré le principe constitutionnel de fraternité et censuré en partie le "délit de solidarité". Mais la visée "humanitaire" de l'acte et sans contrepartie sont toutefois conservés. "Ceux qui tirent profit des migrants ne sont pas concernés par cette décision du Conseil constitutionnel", confirme Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. Il a en quelques sortes "constitutionnalisé l'aide humanitaire" mais en aucun cas n'a permis aux passeurs de continuer leur activité.

Au moment de la publication de cette décision, plusieurs sites d'extrême droite avaient sous-entendus que le Conseil constitutionnel avait décrété "légale l'aide à l'infiltration et au maintien de migrants clandestins sur le territoire français" et légalisé "les filières de passeurs", comme l'avait relevé et fact-checké Libération.