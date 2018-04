INFO FRANCE INTER | Le nouveau patron du parti socialiste a trouvé le bâtiment qui lui correspond en banlieue parisienne, à deux pas de la gare RER de cette ville du Val de Marne.

Une ancienne manufacture avec terrasse et jardin. Le PS semble avoir trouvé son nouveau siège © Radio France / Cyprien Pézeril

Quand on rentre dans le bâtiment, c’est d’abord la luminosité qui frappe : des verrière pour le toit, quatre étages et de grandes baies vitrées, 1 200 m² et une ambiance start-up pour cette ancienne manufacture réhabilitée il y a huit ans, qui a tapé dans l’œil d’Olivier Faure.

Le nouveau siège du PS devrait se trouver dans cet immeuble d'Ivry sur Seine (Val-de-Marne) © Radio France / Cyprien Pézeril

L'immeuble d'Ivry est en vente à 4 millions et demi d’euros, dix fois moins que l’hôtel particulier de la rue de Solférino, dans le VIIe arrondissement à Paris, vendu en décembre dernier pour la somme de 45,55 millions d'euros.

Au 99, rue Molière, à Ivry-sur-Seine, le dépaysement sera garanti pour les socialistes survivants, promet le maire d'Ivry Philippe Bouyssou : "Ils vont d'abord passer par la rue Lénine pour accéder à la rue Molière." ironise-t-il.

Rue Lénine, parce qu'Ivry est un bastion communiste. D’ailleurs le maire a été très surpris de recevoir un long coup de fil du premier secrétaire du PS. "Quand j'ai eu Olivier Faure au téléphone il y a environ deux semaines, raconte Philippe Bouyssou, il se disait en effet que l'opportunité foncière était financièrement intéressante et que la proximité des transports en commun, et notamment du RER C qui permet de se rendre à l'Assemblée nationale et au Sénat, était très intéressant pour eux."

Seule crainte de l’élu : que sa ville, aux mains du PC depuis 1925, soit désormais associée au PS et que l’on finisse par dire "Ivry" pour désigner le siège des socialistes, comme on disait "Solférino" jusqu'à maintenant. Mais Olivier Faure l’a rassuré, il a l’intention de trouver un nom pour son nouveau bâtiment.

Une partie du 2e étage de cette ancienne manufacture, tel que le présente l'agence Estate Consultant / capture d'écran

Le PS avait fixé un critère supplémentaire pour sa recherche : un bar à côté du siège. Cahier des charges rempli et dans ce café on parle déjà de l'installation du Parti socialiste. Mickaël, le gérant, a décidé d'organiser une soirée de bienvenue pour le PS, "pour les accueillir de manière conviviale".

Le choix du site doit maintenant être validé dans les prochains jours par un conseil National.