RICHARD FERRAND, président du groupe La République en marche : "Votre équipage est prêt face aux rangs grossissants et parfois aux courants contraires. Notre espérance n'est pas celle d'un long fleuve tranquille, notre espérance rejoint celle des explorateurs d'un nouveau monde que nous voulons conquérir et aborder au service de notre pays."

"Nous serons cette opposition républicaine libre, indépendante et responsable (...) fer de lance d’une opposition solide sur ses convictions et ferme sur son socle de valeurs.

CHRISTIAN JACOB, président du groupe Les Républicains : "Chaque fois que l'intérêt général sera en jeu, nous prendrons nos responsabilités, sans état d'âme et sans arrière-pensée. Nous avons nos sensibilités mais la France et la République transcendent souvent nos engagements partisans".

MARINE LE PEN, députée et présidente du Front national : "Tout ça va avoir des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes et, encore une fois, évidemment, des plus modestes et des classes moyennes. Tout ça mâtiné par la soumission aux exigences imposées par la feuille de route de Bruxelles, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques".