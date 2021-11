L'entrée du pronom non genré "iel" dans le dictionnaire Le Robert divise au sein du gouvernement. Pour Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, il s'agit d'un "progrès". Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, montre lui plus de réticences.

Élisabeth Moreno et Jean-Michel Blanquer sont en désaccord sur la question de l'ajout du pronom "iel" au dictionnaire [photo d'illustration]. © AFP / Ludovic MARIN / Xose Bouzas / Hans Lucas

"Historique" pour certains, "destruction de la langue" pour d'autres. L'ajout du pronom non genré "iel" au dictionnaire Le Robert divise la société, jusqu'au sein du gouvernement. Sur franceinfo, Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, explique que "c'est un progrès pour les personnes qui ont envie de se reconnaitre dans ce pronom". "Je ne vois pas ce que cela enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser", poursuit la ministre. Un point de vue qui rejoint celui du directeur général des éditions Le Robert : tout en reconnaissant que l'usage du mot est "encore relativement faible", Charles Bimbenet ajoute que "depuis quelques mois, les documentalistes du Robert" ont constaté qu'il était de plus en plus utilisé. "Il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui croisent [ce mot], qu'ils souhaitent l'employer ou au contraire... le rejeter."

Les membres de la majorité divisés

Mais son collègue au gouvernement Jean-Michel Blanquer se montre moins enthousiaste à l'idée d'intégrer ce pronom non genré à la langue française. Dans un tweet, le ministre de l'Éducation nationale indique soutenir l'initiative du député LREM François Jolivet qui a écrit à l'Académie française. Le député souhaite connaître le point de vue de l'institution sur la décision du Robert, qu'il juge "très malheureuse". "La campagne solitaire du Petit Robert est une intrusion idéologique manifeste qui porte atteinte à notre langue commune et à son rayonnement. Ce genre d'initiative aboutit à une langue souillée, qui désunit ses usagers plutôt que de les rassembler", écrit le député dans son courrier.

Dans son tweet, Jean-Michel Blanquer ajoute que "l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence."

Interrogé à ce sujet sur franceinfo, Élisabeth Moreno souligne que "Jean-Michel Blanquer a été très précis et je suis d'accord avec lui sur le fait que l'écriture inclusive peut parfois exclure alors même qu'elle cherche à inclure".