Ce soir, c'est le premier débat des européennes. Douze têtes de liste débattent en direct sur France Inter et France 2. Chaque candidat a douze minutes de temps de parole pour convaincre.

Le grand débat des Européennes, en direct sur France Inter et France 2. © Capture d'écran

La campagne pour les élections européennes commence ce jeudi soir. Les douze principales têtes de liste pour le scrutin du 26 mai ont commencé à débattre en direct sur France Inter et France 2 peu après 21h.

Haro sur les lobbies

22h30 - Dans une séquence consacrée à la gouvernance de l’Union européenne, le débat a très vite dérivé sur la place prise par les lobbies à Bruxelles. “Ce qui se passe aujourd’hui à Bruxelles c’est de la corruption, il faut une Haute autorité de la transparence et lutter contre les lobbies”, estime Raphaël Glucksmann (une idée "piochée" selon Yannick Jadot dans le programme d'EELV). Ian Brossat, la tête de liste du PCF, ne dit pas autre chose : “Le Commissaire au climat est un ancien magnat d’une compagnie pétrolière, c’est un peu comme si on avait confié à Dracula le camion du don du sang.”

Nathalie Loiseau estime, elle, que l’on peut combattre les lobbies à Bruxelles et à Strabsourg : “On vient de les battre sur les droits d’auteurs : les GAFA se sont précipités sur les parlementaires et finalement ce sont les artistes et la culture qui ont gagné.”

Florian Philippot, Ian Brossat, François-Xavier Bellamy s'en prennent à Nathalie Loiseau et à la politique migratoire du gouvernement

22H00 - "Aujourd'hui Schengen est en panne", a jugé Nathalie Loiseau lors d’une séquence consacrée à l’immigration estimant qu'il fallait "renforcer les frontières extérieures" en envoyant 10.000 hommes supplémentaires pour gérer au mieux les flux migratoires. "C'est déjà prévu", a rétorqué Florian Philippot accusant le président de la République de ne rien faire d'autre que d'appliquer les ordres de la Commission européenne. La tête de liste de la République en Marche lui répond que ce sont les "chefs d'Etat et de gouvernement" qui décident.

Sur le même thème, Ian Brossat (PCF) reproche à la candidate LREM d'avoir été dans un gouvernement qui a "divisé par dix" le nombre de réfugiés accueillis en France. François-Xavier Bellamy (les Républicains) estime lui que le gouvernement n’a rien fait pour réguler l’immigration économique : “Jamais la France n’a accordé autant de titres de séjour : 258.000 en 2018.” Précision de Thomas Sotto : “Dont 19.000 réfugiés et 80.000 étudiants.”

Nicolas Dupont-Aignan compare l’Europe à un “immeuble”

21H55 - Interrogé sur Schengen, Nicolas Dupont-Aignan, qui prône le retour de frontières nationales a fait une analogie entre l’Union européenne et un “immeuble” dont le syndic de copropriété aurait décidé “de supprimer toutes les portes des appartements” : “L’immeuble devient un squat et tout le monde vient se servir dans votre frigidaire.”

Première passe d'armes entre Manon Aubry et Yannick Jadot

21H33 - Interrogé sur le Brexit, Manon Aubry (LFI) a estimé que c’était l’occasion de remettre à plat les règles de l’UE. Puis, s’adressant à Yannick Jadot : “Moi je vous dis monsieur Jadot, ce n’est pas l’Europe à tout prix, mais l’Europe sur des bases de souveraineté populaire.” Et Yannick Jadot d’enchaîner : “J’ai bien compris que, pour vous c’est l’Europe on la change ou on la quitte, nous c’est l’Europe on y est et on la change.”

Le ton est ensuite très vite monté, sur la question de l'écologie : “Comment faites-vous la transition écologique quand vous devez respecter les 3% de déficit ?”, demande Manon Aubry, dont le programme prône la sortie des traités européens. Yannick Jadot : “J’espère madame que vous serez élue au Parlement européen, vous verrez qu’on faire plein de choses sans changer les traités.”

Chaque candidat a apporté un objet qui représente l'Europe

21H15 - Les candidats ont eu chacun une minute pour présenter un objet qui, selon eux, représente l’Europe.

Neuf des 12 objets apportés par les candidats / capture d'écran / montage FI

François Asselineau (UPR) a choisi une paire de menottes au couleur du drapeau européen , car selon lui, “toutes les politiques sont fixées par les traités européens et par le rapport annuel des grandes orientations économiques publiées par la Commission européenne chaque année”.

(UPR) a choisi une paire de , car selon lui, “toutes les politiques sont fixées par les traités européens et par le rapport annuel des grandes orientations économiques publiées par la Commission européenne chaque année”. Florian Philippot (les Patriotes) a ramené sur le plateau une baguette de pain , symbole selon lui de “l'augmentation forte des prix lors du passage à l’euro”, des “révoltes populaires” ou du pouvoir d’achat.

(les Patriotes) a ramené sur le plateau , symbole selon lui de “l'augmentation forte des prix lors du passage à l’euro”, des “révoltes populaires” ou du pouvoir d’achat. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), est venu avec un Airbus miniature , “symbole de l’Europe qui a marché, celle de la coopération à quelques pays, pas à 28. C’est tout le contraire de l’Union européenne qu’on nous impose depuis 20 ans”.

(Debout la République), est venu avec un , “symbole de l’Europe qui a marché, celle de la coopération à quelques pays, pas à 28. C’est tout le contraire de l’Union européenne qu’on nous impose depuis 20 ans”. Jordan Bardella (Rassemblement national) a lui rapporté “sa” passoire : “L’UE est aujourd’hui incapable de protéger nos emplois, notre environnement, notre identité avec l’immigration massive, et incapable de nous protéger face au terrorisme.”

(Rassemblement national) a lui rapporté “sa” : “L’UE est aujourd’hui incapable de protéger nos emplois, notre environnement, notre identité avec l’immigration massive, et incapable de nous protéger face au terrorisme.” Jean-Christophe Lagarde (UDI - Les Européens) est venu avec des fragments du mur de Berlin , un moyen de s’en prendre à ceux qui ont pris la parole avant lui : “On vient d’entendre ceux qui veulent reconstruire des murs !”

(UDI - Les Européens) est venu avec des fragments , un moyen de s’en prendre à ceux qui ont pris la parole avant lui : “On vient d’entendre ceux qui veulent reconstruire des murs !” Manon Aubry (la France Insoumise) a ramené un chèque de 5 milliards d'euros , “celui qu’a fait Emmanuel Macron aux 20% les plus riches avec la suppression de l’ISF”. Un chèque qui, selon la candidate “pourrait être celui qu’a fait l’UE aux multinationales qui utilisent les paradis fiscaux européens”.

(la France Insoumise) a ramené , “celui qu’a fait Emmanuel Macron aux 20% les plus riches avec la suppression de l’ISF”. Un chèque qui, selon la candidate “pourrait être celui qu’a fait l’UE aux multinationales qui utilisent les paradis fiscaux européens”. Ian Brossat (PCF) a ramené un bracelet de naissance , symbole des services publics qui ferment “parce que depuis 20 ans, l’UE nous impose des politiques d’austérité”.

(PCF) a ramené un , symbole des services publics qui ferment “parce que depuis 20 ans, l’UE nous impose des politiques d’austérité”. François Xavier-Bellamy (Les Républicains) a ramené un exemplaire de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère . “Si je m’engage dans cette campagne, c’est parce que l’identité européenne aujourd’hui est menacée à cause de notre impuissance à faire face à la guerre économique, au défi migratoire ou au défi écologique.”

(Les Républicains) a ramené un exemplaire . “Si je m’engage dans cette campagne, c’est parce que l’identité européenne aujourd’hui est menacée à cause de notre impuissance à faire face à la guerre économique, au défi migratoire ou au défi écologique.” Yannick Jadot (Europe Ecologie les Verts) tient dans ses mains un pot de miel , fabriqué par une apicultrice de Bretagne qui a perdu “200 ruches sur 260 à cause des pesticides”.

(Europe Ecologie les Verts) tient dans ses mains , fabriqué par une apicultrice de Bretagne qui a perdu “200 ruches sur 260 à cause des pesticides”. Benoît Hamon (Génération.s) a amené un gilet de sauvetage : “C’est ce gilet que l’Europe a tendu aux banquiers responsables de la crise de 2008, c’est aussi celui que l’Europe n’a pas tendu à des milliers de personnes qui sont mortes en Méditerranée.”

(Génération.s) a amené un : “C’est ce gilet que l’Europe a tendu aux banquiers responsables de la crise de 2008, c’est aussi celui que l’Europe n’a pas tendu à des milliers de personnes qui sont mortes en Méditerranée.” Raphaël Glucksmann (Place publique, PS, Nouvelle donne) a ramené, comme Jean-Christophe Lagarde, un morceau du mur de Berlin. E“Il faut s’interroger sur pourquoi aujourd’hui on reconstruit des murs : parce qu’on a trahi la promesse qu’on a faite aux Européens à la chute du mur.”

(Place publique, PS, Nouvelle donne) a ramené, comme Jean-Christophe Lagarde, E“Il faut s’interroger sur pourquoi aujourd’hui on reconstruit des murs : parce qu’on a trahi la promesse qu’on a faite aux Européens à la chute du mur.” Nathalie Loiseau (la République en marche) a amené du piment d'Espelette : “Il y a trente ans, ce piment a failli disparaître à cause des contrefaçons venues de Chine. Les producteurs se sont organisés et ont obtenu un label européen à condition d’être au plus haut niveau de qualité.”

21H07 - Le top départ est donné.

Des chaises hautes pour trois heures de débat

Les candidats étaient arrivés autour de 18h50, les uns après les autres dans les studios de France Télévisions, situés à Saint-Cloud près de Paris. Sans surprise, les plus détendus sont ceux qui connaissent l’exercice comme Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau candidats lors de l'élection présidentielle de 2017.

Ian Brossat (PCF) règle les derniers détails avec les organisateurs du débat. © Radio France / Xavier Demagny

Initialement, il était prévu que les têtes de liste restent debout toute la durée du débat. Il y aura finalement des chaises hautes. Question de taille peut-être, de fatigue aussi. Difficile de rester plus de trois heures, que l’on ait 61 ans (comme François Asselineau, de l’UPR, le doyen du débat) ou 23 ans (comme Jordan Bardella, du RN, le plus jeune de tous les candidats).