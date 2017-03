Le 30 janvier, François Fillon et son épouse sont entendus par les enquêteurs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique . Les enquêteurs vont également perquisitionner le bureau de François Fillon.

Le 6 février, lors d'une conférence de presse à son QG de campagne, le candidat LR demande pardon aux Français et par ailleurs, il annonce qu'il maintient sa candidature à l'élection présidentielle.

Le 7 février, on apprend toujours dans le Canard enchaîné que Penelope Fillon aurait touché 45.000 euros d'indemnités de licenciement , un niveau particulièrement élevé.

Le 1er Mars, François Fillon annule sa visite au salon de l'agriculture et annonce à la presse qu'il sera convoqué par la justiceen vue d'être mis en examen. Bruno Le Maire et ses proches quittent l'équipe de campagne, et de nombreux responsables se désolidarisent du candidat.