À partir du 28 février, le protocole sanitaire sera allégé. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de la Santé annonce la fin de l'obligation du port du masque dans lieux exigeant le pass vaccinal (cinémas, théâtres, cafés et restaurants) et un assouplissement du dépistage des cas contacts.

À partir du 28février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. © AFP / Thibaut Durand / Hans Lucas

Le gouvernement met en avant "l'amélioration de la situation sanitaire". Vendredi, le ministère de la Santé a annoncé un allègement du protocole sanitaire à compter du 28 février et notamment la fin du port du masque obligatoire dans les lieux clos où le pass vaccinal est demandé. Dans un communiqué, les autorités expliquent suivre l'avis du Haut conseil à la santé publique. "Le pass vaccinal nous permet dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public", indique le ministère de la Santé.

Cette mesure concernera notamment les cafés, restaurants et les lieux de culture, de loisirs, les foires. En revanche, "le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass", précise le ministère qui recommande toutefois le port du masque "en cas de regroupement de personnes avec une forte densité".

Un seul test pour les cas contact

Autre changement, à partir du 28 février, les cas contact devront réaliser un test (que ce soit un autotest, un antigénique ou un PCR) deux jours après avoir appris qu'elles ont été en relation avec une personne positive au coronavirus. Actuellement, les cas contact doivent réaliser trois tests : le jour où ils apprennent qu'ils sont cas contact, puis deux et quatre jour après avoir reçu l'information. Dans le communiqué, le ministère précise : "Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de confirmation." Les règles d'isolement, elles, ne changent pas.

Allègements à tout va

Vendredi matin, le gouvernement a également annoncé l'allègement du protocole sanitaire à l'école primaire. Il prévoit notamment la fin du port du masque dans la cour de récréation, la réduction du nombre d'autotests et la fin des attestations sur l'honneur. Ces changements seront appliqués au retour des vacances scolaires.

Cela s'ajoute à d'autres levées de restrictions déjà connues, notamment à partir de mercredi. Le 16 février, mercredi prochain, les discothèques doivent également rouvrir, les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. De même, il sera de nouveau possible de manger dans les cinémas et les transports en commun. Avec la baisse des contaminations et l'arrivée du printemps, le gouvernement espère aussi prolonger ces annonces et évoque des perspectives "fin mars, début avril", pour une levée du pass vaccinal.