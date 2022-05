Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari se voit proposer un poste au conseil d’administration d’un constructeur de voitures à hydrogène. La HATVP ne tique pas, mais émet des "réserves".

Jean-Baptiste Djebbari, à Aussonne, 28 septembre 2021, lors des Rencontres Nationales du Transport Public, (RNTP). © AFP / Frederic Scheiber

Jean-Baptiste Djebbari était encore ministre des transports quand le compte Twitter d’Hopium a publié un communiqué lundi matin : "Le Conseil d’Administration d’Hopium propose la nomination de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports, en qualité d’administrateur." La start-up, spécialiste des voitures à hydrogène, doit encore attendre "l'approbation de la prochaine assemblée générale d'Hopium, le 20 juin 2022".

Pas de prise illégale d'intérêt

Saisie dès le 31 janvier 2022, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a examiné si un risque de conflit d’intérêts pouvait exister, et si cette nouvelle fonction était compatible après les trois années passées comme membre du Gouvernement.

Dans son avis, rendu en mars mais publié lundi, l’instance ne relève pas de possible prise illégale d’intérêt durant les trois ans passées par l'ancien ministre au gouvernement : "En l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal." La HATVP ajoute : "Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, aucun élément n’est de nature à faire douter de la manière dont Monsieur Djebbari a exercé ses fonctions à l’égard de cette société."

Sur Twitter, pendant son mandat, Jean-Baptiste Djebbari a plusieurs fois fait l'éloge de l'hydrogène. / Twitter

La HATVP encadre les futures fonctions de Jean-Baptiste Djebbari. Il devra respecter quelques règles avec Hopium et ne pourra pas s’adresser à "des membres du Gouvernement qui l’étaient en même temps que lui, pendant une durée de trois ans" mais aussi "des membres de son cabinet et de ceux des ministres successivement chargés de la transition écologique, tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques."

Sur son compte Twitter, Jean-Baptiste Djebbari a plusieurs fois évoqué les voitures à hydrogène. Il a rendu visite à deux reprises quand il était ministre délégué aux Transports à la société Hopium, en juin et septembre 2021. "Il a également rencontré plusieurs autres opérateurs du secteur de la mobilité hydrogène et, plus généralement, des mobilités 'propres'", précise la Haute autorité. "En outre, la société Hopium n’a bénéficié d’aucune subvention publique."

L'hydrogène, un marché encore balbutiant

Fondée en 2019 par le pilote automobile Olivier Lombard, Hopium est spécialisée dans la construction de voitures haut de gamme à hydrogène. Si cette annonce a été faite avant l’annonce du nouveau gouvernement, le cabinet du ministre délégué aux Transports explique à l’AFP, "parce qu'il s'agit d'une obligation légale pour les sociétés cotées en Bourse, 35 jours avant l'assemblée générale" des actionnaires.

Cette société, dont le siège est situé à deux pas de l'Elysée, a levé 16 millions d’euros en septembre 2021 pour se développer. Elle a pour objectif de trouver encore 100 millions d’euros cette année, pour commercialiser des voitures à hydrogène, un marché encore balbutiant. La première voiture a été dévoilée en juin 2021. "L’engin de luxe affichera 500 chevaux de puissance, 1 000 kilomètres d’autonomie en un seul plein d’hydrogène et coûtera 120 000 euros" écrivait Le Monde.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et sa collègue de la Transition écologique Barbara Pompili, dont dépend Jean-Baptiste Djebbari, avaient annoncé en septembre 2020 un plan de sept milliards d'euros sur dix ans pour développer l'hydrogène à grande échelle, afin de rendre l'industrie et les transports plus "propres". Pendant ses années gouvernementales, l’ancien pilote de ligne a suivi un MBA à l’Executive Master de l'X, un diplôme très prisé pour former des futurs dirigeants.

Le maire LR de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains s’insurge du timing de cette annonce : "La macronie République des lobbys." Le syndicaliste candidat un temps à la présidentielle Anasse Kazib critique cette annonce sur Twitter : "Voilà comment rentabiliser son carnet d’adresse pour plus d’oseille. Ils viennent casser nos emplois et puis après ils vont profiter de leur réseau." Le candidat Nupes au législatives, proche de La France insoumise Thomas Portes, pointe : "La macronie République des lobbys."