La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié la déclaration de patrimoine des 12 candidats à l’élection présidentielle.

La Haute Autorité publie les déclarations de patrimoine et les déclarations d’intérêts et d’activité de tous les candidats à l’élection présidentielle. © Radio France / Victor Vasseur

Qui possède quoi ? Le patrimoine et les biens des douze prétendants à l’Elysées sont connus, depuis la publication des déclarations de chaque candidat mardi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Eric Zemmour possède cinq appartements, Marine Le Pen a obtenu un prêt d’une banque hongroise pour sa campagne, le président sortant Emmanuel Macron ne déclare aucun patrimoine immobilier, quand celui de Valérie Pécresse est faramineux. Voici les enseignements de cette publication.

Le plus grand patrimoine : Valérie Pécresse

Les documents publiés nous permettent de connaître l’immobilier de chaque candidat, les biens supérieurs à 10.000 euros, l’état des comptes bancaires, la participation dans le capital de sociétés, les activités professionnelles lors des cinq dernières années ou encore la possession d’une voiture.

La candidate Les Républicains Valérie Pécresse possède trois maisons, dans les Yvelines (d’une valeur de 2,3 millions d’euros), en Loire-Atlantique et en Corrèze. Montant total : 4,1 millions d’euros. Plus surprenant, cette déclaration de patrimoine nous apprend que la candidate LR a une lithographie et un tableau de l’artiste catalan Joan Miró. Ils valent 14.000 euros et 10.000 euros. En tout, son patrimoine s’élève à 9,7 millions d’euros.

Les cinq appartements d’Éric Zemmour

Posséder "un appartement à Paris" de 1,3 million d’euros, "ce n'est pas ce qu'on appelle des riches" avait affirmé en novembre Eric Zemmour sur Franceinfo. En réalité, le candidat Reconquête! possède cinq appartements, dont quatre à Paris, pour un montant de près de 2,9 millions d’euros. Son plus grand appartement, de 165 mètres carré, a été acheté en 1996 et vaut aujourd’hui 1,8 million d’euros.

Eric Zemmour détient également 90% du capital de la société d'édition Rubempré, pour une valeur de 1,5 million d'euros. C’est avec cet éditeur qu’il a publié son livre à succès "La France n'a pas dit son dernier mot". L’essentiel de ses revenus proviennent de cette activité, comme gérant ou écrivain. En 2020, Eric Zemmour a gagné plus de 760.000 euros, soit 63.000 euros par mois. Il a touché 242.000 euros sur l’année 2021.

Le prêt hongrois de Marine Le Pen

Les biens immobiliers de Marine Le Pen s’élèvent à 1,29 millions d’euros. Elle possède en partie une maison de 633 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine, une autre dans le Morbihan. La candidate du Rassemblement national déclare avoir contracté trois prêts, dont un auprès de la banque hongroise MKB pour financer sa campagne électorale, d’un montant de 10,7 millions d’euros. On remarque que ses revenus annuels grâce au Rassemblement national sont passés de 18.000 euros en 2017 à 60.000 euros en 2018 et pour les années suivantes.

Emmanuel Macron, sans patrimoine immobilier

Le tableau de la catégorie "les immeubles bâtis et non bâtis" est vide concernant le Président sortant. "Néant" peut-on lire. A comprendre : Emmanuel Macron ne déclare aucun patrimoine immobilier. Sa fortune personnelle ne dépasse pas 500.000 euros. Sa déclaration nous apprend que le candidat de La République en marche possède de multiples comptes en banque, il n’a pas de voiture ni de biens supérieurs à 10.000 euros. Il a touché 1.000 euros de droits d’auteur grâce à son livre "Révolution" paru en novembre 2016. La valeur de rachat de son assurance vie est de 113.000 euros.

Les appartements parisiens de Mélenchon et Hidalgo

Le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon (LFI) s’élève à 1,4 millions d’euros et celui de la candidate socialiste à 572.000 euros, liés essentiellement à leurs appartements à Paris. Le candidat insoumis doit encore rembourser 100.000 euros d'emprunt immobilier. Anne Hidalgo gagne plus de 4.500 euros par mois comme maire de Paris, après prélèvement à la source.

Le scooter électrique de Jadot, les deux maisons de Roussel

Le candidat écologiste Yannick Jadot déclare 412.000 euros de patrimoine, entre son contrat d’assurance et ses cinq comptes bancaires. Il dispose d’un scooter électrique de 4.000 euros. Le candidat communiste Fabien Roussel possède de son côté deux maisons dans le Nord. Notons que l’un de ses comptes chèques était dans le rouge au moment de la déclaration, à - 219 euros. Attention aux agios.

Les terres agricoles de Lassalle, les indemnités d’élus de Dupont-Aignan

Le candidat Debout la France Nicolas Dupont-Aignan dispose d’un patrimoine de deux millions d’euros. Il possède plusieurs biens immobiliers dont un appartement parisien évalué à 1,4 millions d’euro. Sa principale source de revenus provient de ses fonctions électives. C’est le cas de Philippe Poutou, depuis son licenciement de l’usine Ford de Blanquefort en Gironde à l’automne 2021, le candidat du NPA gagne de l’argent grâce à ses fonction de conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. La candidate Lutte ouvrière Nathalie Arthaud est copropriétaire d'un appartement de 48m2 à Pantin (Seine-Saint-Denis). Enfin l’ancien berger et président du mouvement Résistons! Jean Lassalle détient des terres dans son département des Pyrénées-Atlantiques, pour un montant de 120.000 euros

Disponible jusqu'au résultat du premier tour

Ces déclarations de patrimoine et d'intérêts sont disponibles sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En plus d’avoir 500 parrainages, les 12 candidats sont dans l’obligation de remplir cette déclaration. Elle est certifiée sur l’honneur. C’est la seconde fois que les candidats doivent transmettre leur déclaration de patrimoine, après l’élection de 2017. Elles étaient auparavant déposées sous pli scellé au Conseil constitutionnel, mais seule celle du candidat élu était publiée au Journal officiel.

Toutes ces déclarations resteront en ligne le temps de l’élection, jusqu’au résultat du premier tour, le 10 avril. Les déclarations des deux candidats restant sera visible jusqu’au 24 avril. La déclaration du vainqueur de la présidentielle sera disponible jusqu’à la fin de son mandat.