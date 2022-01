Quelques heures après la publication d'une allocution vidéo de la candidate du Rassemblement National devant la Pyramide du Louvre, le musée fait savoir qu'aucune autorisation n'avait été accordée pour le tournage, ce mardi 11 décembre.

Marine Le Pen a tourné une allocution dans la cour du Louvre, là où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire contre elle en 2017. © Capture d'écran / Facebook "Rassemblement National"

Marine Le Pen s'est lancée ce samedi dans la dernière ligne droite de la course à l'Élysée, en publiant une vidéo enregistrée au Louvre, là où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire contre elle en 2017. Elle souhaite ainsi raviver son duel face au président de la République sortant, et s'affirmer comme sa principale opposante. Toutefois, le Louvre n'avait pas donné son accord pour le tournage de cette vidéo, comme le révèle le Parisien, et le musée "n'exclut" pas de demander sa suppression.

Un clip tourné sans autorisation

La vidéo de trois minutes trente a été tournée dans la Cour Napoléon, devant la Pyramide Pei, création de l'architecte Ieoh Ming Pei. "Cette vidéo a été réalisée par la candidate et ses équipes le mardi 11 janvier 2022, sans aucune autorisation du musée, en violation des règles de droit applicable en matière de domanialité publique et de propriété intellectuelle", indique le musée de Louvre à France Inter.

La candidate et les membres de son équipe ont été informés par la direction du musée - alors qu’ils étaient présents sur le site du domaine du Louvre - de ce que ce tournage nécessitait un accord préalable.

Le règlement intérieur du musée précise en effet que "La photographie professionnelle, le tournage de films, l'enregistrement d'émissions radiophoniques et de télévision sont soumis à l'autorisation préalable écrite du Président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre."

Le musée du Louvre indique "étudier les suites qui pourraient être données quant aux conditions de ce tournage et de diffusion de cette vidéo". Si l'institution culturelle ne confirme pas avoir demandé son retrait, elle précise qu'"une analyse est en cours, aucune option n’est exclue".

Le Rassemblement National considère être dans son droit

Jean-Philippe Tanguy, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen, confirme ne pas avoir reçu de "demande de retrait". Il y a bien, en revanche, un conflit avec l'institution. "J'ai eu un échange avec le Louvre mardi, suite au tournage que Marine avait fait avec trois membres de notre équipe. Cette échange dit deux choses : qu'on 'dépasse' les limites du droit d'usage qui appartient à tous, et qu'on ne respecte pas le droit de la propriété intellectuelle".

Toute reproduction de la Pyramide, y compris à des fins commerciales, doit faire l'objet d'une autorisation, et le musée est seul habilité à délivrer les autorisations.

précise le Louvre dans son courrier au directeur adjoint de campagne. "Les points de droit qu'ils ont soulevés nous paraissent discriminatoires", affirme Jean-Philippe Tanguy. Il affirme avoir tenté d'obtenir une autorisation en amont du tournage, qu'il n'a pas obtenu.

Vous ne pouvez pas autoriser ce que vous avez autorisé pour Emmanuel Macron, et nous interdire de faire une vidéo dans un coin de la cour qui ne dérange personne.

poursuit-il. Eric Zemmour avait lui aussi utilisé une image de la Pyramide dans un clip de campagne. "Pour la vidéo d’Eric Zemmour, nous avons demandé à ce que l’image de la Pyramide soit retirée", précise le Louvre.

Que dit le droit ?

"Le domaine public, ça ne signifie pas que ça appartient à tout le monde, ça signifie que ça appartient à une personne publique. Ça peut être une commune, un État ou un établissement public comme un musée", précise Louis le Foyer de Costil, avocat en droit de la domanialité publique.

Dès lors qu'on a une occupation privative, ca doit être soumis à autorisation, et même à redevance.

précise encore l'avocat. Il note toutefois, que "le préjudice" en termes de violation du droit du domaine public est probablement "minime, plus symbolique."