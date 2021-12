Info France Inter - Le premier meeting du candidat Eric Zemmour doit se tenir dimanche au parc des Expositions de Villepinte préféré au Zénith de Paris, la salle prévue initialement. Mais le président de Seine-Saint-Denis s’y oppose. Explications.

Eric Zemmour lors d'une conférence à Londres le 19 novembre. © AFP / Tolga Akmen

Le tout premier meeting d'Éric Zemmour peut-il être annulé ? Le nouveau candidat à la présidentielle prévoit d’accueillir ses militants et soutiens ce dimanche au parc des expositions de Villepinte. Un choix de dernière minute. Le Zénith de Paris devait d’abord accueillir le meeting mais à cause de l’affluence - 19.000 inscrits annoncés - et des manifestations prévues devant la salle, les organisateurs ont préféré changer de lieu.

Pourtant, les soucis ne sont pas terminés pour l’équipe de campagne d’Éric Zemmour. Le Département de la Seine-Saint-Denis s’oppose à l’accueil du meeting. Stéphane Troussel, le président socialiste du Département, dénonce sur France Inter "une forme d’hypocrisie" et demande "des explications au groupe Viparis, propriétaire du Parc".

Une pétition lancée

D’après l’élu, le parc a signé en 2009 une charte de la diversité en entreprise. Or, "le parc des expositions va accueillir un candidat multi condamné pour incitation à la haine raciale", dénonce Stéphane Troussel. Selon lui, l'organisation d'un meeting politique ne respecte pas les valeurs de la charte.

Ni la Seine-Saint-Denis ni la "diversité" ne peuvent servir de faire-valoir à ceux qui attaquent la République, qui haïssent la France et qui sapent ses principes au quotidien.

Le président de la Seine-Saint-Denis lance une pétition, avec un site, pacheznous.fr. "L’argument économique ne peut pas tout justifier : non, on ne peut pas faire du "business" avec des marchands de haine, lorsqu’on dit défendre les valeurs de la diversité", peut-on lire dans le texte qui accompagne la pétition.