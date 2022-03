L'annonce du ralliement de la Primaire populaire à l'insoumis Jean-Luc Mélenchon a provoqué la colère chez de nombreux soutiens du mouvement citoyen. Ses membres expliquent leur choix et reconnaissent leur erreur.

"Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter nos excuses", écrit l'équipe de la Primaire populaire à ses "soutiens". © Radio France / Anna Margueritat

Le mea culpa de la Primaire populaire. Dans un mail adressé aux 392.000 votants qui ont participé au scrutin de janvier, l’équipe du mouvement citoyen regrette sa décision de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de La France insoumise était arrivé troisième du scrutin derrière Christiane Taubira et Yannick Jadot. Mais l’ancienne ministre de la Justice ayant jeté l’éponge, faute de parrainages d’élus, la Primaire pop s'était choisi un nouveau champion. Or, au lieu de choisir le candidat arrivé deuxième de la consultation -- Yannick Jadot -- la Primaire Pop avait à la surprise générale choisi Jean-Luc Mélenchon.

"On s'est plantée.es, on est désolée.es"

"La façon dont a été prise cette décision a généré tout autant d'enthousiasme que de colère, de compréhension que de défiance, de remerciements que de haine" écrivent les membres de la Primaire populaire dans un mail adressés aux votants. "Nous présentons toutes nos excuses à celles et ceux qui ont été déçus par cette décision ou par la manière dont elle a été prise." Dans une vidéo publiée mardi, ils sont encore plus explicites : "On s’est plantée.es, on est désolée.es."

Les critiques de 29 soutiens de la Primaire populaire

Le ralliement de la Primaire populaire à chef de fil LFI a créé une vague de contestations dans l’équipe de campagne et chez ses soutiens. Il a été acté après un vote du conseil d’administration, composé de bénévoles, d’adhérents, et de membres de l’équipe de la Primaire populaire. Mais le 8 mars, dans une tribune publiée dans les colonnes du Journal du Dimanche, 29 soutiens annonçaient "se désolidariser de la décision". Parmi les signataires, les réalisateurs et écologistes Cyril Dion et Marie-Monique Robin, le sociologue Dominique Méda et le leader du groupe Shaka Ponk, Frah. Ils dénonçaient une décision jugée opaque.

Le 7 mars, c’est l’une des deux porte-parole du mouvement, Mathilde Imer, qui décidait de quitter le navire, après la décision. "Engagée depuis des années pour changer en profondeur les règles du jeu démocratique et politique, je quitte aujourd'hui la Primaire populaire" explique-t-elle dans une succession de tweet. Arrivé second du scrutin, l’écologiste Yannick Jadot a lui ironisé sur le choix du mouvement citoyen : "Ca devient un gag".

La Primaire pop maintient son soutien à Mélenchon

"Nous n’avons pas réussi à rassembler, les partis politiques en sont responsables" accuse la Primaire populaire. Elle justifie son ralliement à Jean-Luc Mélenchon ainsi : "À celles et ceux qui n’ont pas compris pourquoi nous avons choisi le candidat arrivé 3e au vote de janvier : le rassemblement n’est plus possible, la Primaire est finie. Il s'agit désormais de parier sur le candidat le plus à même d’arriver au 2nd tour et faire gagner les justices sociales et environnementales en 2022, avec enthousiasme et indépendance."

"Et maintenant ?" s’interroge la Primaire populaire. Elle appelle à faire campagne au côté du candidat de La France insoumise, avec "l’équipe des Victoires Populaires". "Cette équipe fera campagne pour l’Avenir En Commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon, de façon indépendante."