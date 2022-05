Après d'âpres négociations avec les insoumis et de vives critiques en interne, le Parti socialiste a finalement validé, mercredi 4 mai, un accord en vue d'une union à gauche pour les élections législatives de juin prochain. Il doit encore être approuvé en Conseil national jeudi.

La délégation socialiste négocie avec LFI depuis la semaine dernière. © AFP / Alain JOCARD

Le Parti socialiste a annoncé avoir conclu un accord avec La France insoumise en vue des législatives, ce mercredi 4 mai. Les deux partis ont indiqué être tombé d'accord sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Le texte doit encore être soumis à l'approbation du Conseil national du PS jeudi soir. "Nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale (RSA sous condition de travail gratuit et retraite à 65 ans) et battre l'extrême-droite", déclarent les deux formations dans un communiqué commun.

Avec cette accord, les socialistes rejoignent le rassemblement à gauche "Nupes" : Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les écologistes ont conclu cet accord dans la nuit de dimanche à lundi avec LFI et les communistes mardi, date anniversaire de la victoire du Front populaire aux législatives de 1936.

Smic à 1400 euros nets, retraite à 60 ans

Le texte reprend les principes stratégiques déjà agréés par le PCF et EELV sur la garantie du respect de la "pluralité" et "l'autonomie" de chacun des partis, notamment via des groupes parlementaires distincts, et sur la mise en place d'un intergroupe. Les socialistes ont négocié d'avoir 70 circonscriptions, a précisé la direction du PS à l'AFP.

L'objectif de cet accord est de "mettre en place un large rassemblement s’appuyant sur les résultats de l’élection présidentielle, ouvrant la voie à une majorité à l’Assemblée nationale". "Dans cette perspective, conformément à la tradition républicaine, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l’Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon", indique l'accord.

Sur le plan programmatique, il prévoit notamment la hausse du Smic à 1.400 euros nets, le retour de la retraite à 60 ans, la planification écologique, l'abrogation de la loi El-Khomri, l'instauration d'une VIe République et le référendum d'initiative citoyenne ou encore le rétablissement de l'ISF. Sur le respect des règles européennes, "nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif : être en capacité d’appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement", précise l'accord.

Hollande "récuse" l'accord, profonde division chez les socialistes

Les négociations entre PS et LFI ont été difficiles et l'accord se fait au prix d'une profonde déchirure chez les socialistes. Certains ténors du Parti ont multiplié les critiques ces derniers jours. Après l'annonce de la signature de l'accord, l'ancien président de la République François Hollande a indiqué mercredi au quotidien régional La Montagne qu'il le "récusait sur le fond et même sur les circonscriptions" , ajoutant que la question devait être "tranchée par le conseil national du PS" qui doit avoir lieu jeudi.

L'ancien président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a tweeté pour sa part : "La sympathie ne peut couvrir les désaccords. Ici se termine notre aventure commune." L'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis écrit pour sa part : "La direction du #PS dit partager des objectifs programmatiques communs avec #Melenchon . Ce qui est la signature d’1 reddition. J’appelle les socialistes à refuser cet accord sous toutes les formes possibles que ce soit lors d'1 vote des militants ou au Conseil national ou autre."

En plein milieu des discussions, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve avait d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le Parti en cas d'accord, estimant que les dirigeants du PS ont "perdu leur boussole" d'un "socialisme républicain".