Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle n'ont pas plu au cinéaste Xavier Beauvois. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, il a décidé de brûler sa carte d'électeur.

Le cinéaste a apporté son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon. © Twitter

Il ne digère pas la défaite de Jean-Luc Mélenchon, et le second tour Macron-Le Pen de cette élection présidentielle. Le réalisateur Xavier Beauvois a décidé de brûler sa carte électorale, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dimanche soir vers 22 heures.

Le cinéaste, auteur "Des hommes et des dieux" et de "Albatros", avait apporté son soutien au candidat de La France insoumise, qui a terminé troisième du premier tour, avec un peu moins de 22% des voix, derrière Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,4%). Plus tôt dimanche, il avait tweeté une photo prise dans le bureau de vote, avec un bulletin au nom du candidat insoumis.

Un geste à la Gainsbourg

Lundi matin, la vidéo a été visionnées plus de 234.000 fois, et a suscité de vives réactions, entre (rares) soutiens et indignation (surtout). L’humoriste Sophia Aram ne mâche pas ses mots : "Ce moment d'indécence quand, sans avoir jamais levé le petit doigt, tu as bénéficié de l'État de droit, de la liberté d'expression, du droit de vote et que... tu finis par brûler ta carte d'électeur et mettre en scène ta petite rébellion de salon."

Un geste qui peut rappeler celui de Serge Gainsbourg à la télévision. Il avait brûlé un billet de 500 francs. "Pourquoi est-ce toujours fièrement que les gens font une connerie ?" s’interroge le philosophe Raphaël Enthoven. "C’est clairement votre pire film", lâche un internaute. Un autre interpelle Xavier Beauvois : "Votre geste a une conséquence : vous vous abstiendrez au second tour, donc vous êtes prêt à vous satisfaire d’une victoire de Marine Le Pen." Sur Twitter, d’autres commentaires rappellent, avec moquerie, que la carte électorale n’est pas nécessaire pour aller voter.