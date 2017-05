Après les patrons des grandes entreprises, c'est au tour de start-up de soutenir le candidat d'En Marche ! pour le deuxième tour de la présidentielle.

Emmanuel Macron et ses soutiens du monde de l'entreprise © AFP / THOMAS SAMSON

Emmanuel Macron propose de transformer en allègements de charges le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et promet "d'autres allègements et suppressions de cotisations sociales patronales", financés par des économies sur la dépense publique et une fiscalité sur la pollution ou la consommation.

Il compte réduire les cotisations salariales ou payées par les travailleurs indépendants pour "augmenter sensiblement les salaires nets sans alourdir le coût du travail ni détériorer la compétitivité ou l'emploi".

Le soutien de grands noms du monde de l'entreprise

Le premier soutien d'Emmanuel Macron dans le milieu de l'entreprise, c'est l’homme d’affaires Henry Hermand, qui l'a découvert alors qu'il était stagiaire à la préfecture de l'Oise en 2002.

De son coté, le patron du Medef, Pierre Gattaz, a dit sur France Inter le 6 avril 2016 :

J’aime bien l’initiative d’Emmanuel Macron, je trouve que c’est rafraîchissant, ça permet de sortir de la politique politicienne

Pour le second tour de l'élection présidentielle, Tom Enders, PDG d'Airbus, apporte son soutien écrit à Emmanuel Macron :

Dans ce courrier, le patron d'Airbus assure Emmanuel Macron de son "plein soutien pour le deuxième tour de l'élection ainsi que pour les élections législatives qui suivront".

L'engouement que tu as réussi à susciter est pleinement mérité : tu incarnes de manière très concrète le changement

Henri de Castries, ex-PDG d’Axa et aujourd'hui président du think tank libéral Institut Montaigne, soutient également le candidat d'En marche!, tout comme les patrons Bernard Arnault (LVMH), Alexandre Bompard (Darty et la Fnac), Marc Simoncini (Meetic) et Vincent Bolloré (Vivendi).

Les start-up derrière Macron

La galaxie start-up est forcément pro-européenne. Logique donc de se ranger derrière Emmanuel Macron, candidat pro-Europe. D'autant qu'Emmanuel Macron est apparu comme le promoteur de la French Tech au CES de Las Vegas en janvier 2016. A tel point qu'il a été ovationné par les patrons du numérique.

Quentin Sannier, PDG de Devialet, start-up qui a mis au point une nouvelle technologie qui améliore la qualité du son sur les chaînes hi-fi de haute qualité.

Une des choses qu'il peut apporter c'est de libérer tout ce qui peut l'être pour faciliter les relations contractuelles avec les salariés dans la création d'accords d'entreprises

Anne-Charlotte Vuccino, PDG de Yogist, spécialiste du yoga au bureau :