Une partie de la gauche se félicite d'un accord "historique" mais dans certaines circonscriptions, l'union n'aura pas lieu. Dans une dizaine de départements, des candidats socialistes ou communistes ont annoncé maintenir leur candidature. Ils reçoivent parfois le soutien de leur fédération.

La première convention de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) s'est tenue samedi à Aubervilliers. © AFP / JULIEN DE ROSA

Avec la Nupes ("Nouvelle union populaire écologique et sociale"), une partie de la gauche se félicite d'un accord "historique" mais l'accord fait grincer des dents au Parti socialiste, chez les communistes comme chez les Verts. Dans une tribune au Monde samedi, trois anciens députés européens, Jean-Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn-Bendit, qualifient le ralliement derrière Jean-Luc Mélenchon "d'escroquerie" et accusent les dirigeants des Verts de trahir les valeurs fondatrices d'EELV. "Un Tout sauf Mélenchon est en train de se construire", a pour sa part assuré dimanche l'ex-Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, sur Radio J. Mais au-delà de divergences sur le fond, c'est sur la forme, et en l'occurrence l'attribution des circonscriptions, que l'union pourrait capoter.

À Paris, le duel entre Lamia El Aaraje et Danielle Simonnet

La 15e circonscription de Paris concentre une grande partie des débats. La socialiste Lamia El Aaraje conteste l'investiture de l'Insoumise Danielle Simonnet. La socialiste a été élue députée en 2021 face à Danielle Simonnet, avant que le Conseil constitutionnel n'invalide l'élection en janvier, à cause d'une candidature LREM frauduleuse. Samedi, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin est venu apporter un soutien remarqué à la socialiste qui est, selon lui, la "candidate légitime" dans la 15e circonscription.

Dans le Rhône, les communistes critiquent l'investiture de Taha Bouhafs

L'investiture de Taha Bouhafs dans la 14e circonscription du Rhône fait également grincer des dents. Elle est contestée par la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard et par le secrétaire national du PCF Fabien Roussel lui-même. Sur France 2, il a demandé à La France insoumise de "revoir" la candidature du journaliste militant, en mettant en avant sa condamnation pour injure publique. Taha Bouhafs a été condamné à 1500 euros d'amende pour avoir traité la syndicaliste policière Linda Kebab d'"Arabe de service".

Mais cette condamnation n'est pas de nature à remettre l'accord en cause, assure-t-on. Pierre Lacaze, le négociateur du PCF lors des discussions avec LFI le précise : "Tous les partis ont convenu de ne pas présenter de candidat sous le coup d'une mise en examen ou d'une condamnation." Taha Bouhafs ayant fait appel de sa condamnation, sa peine est suspendue. La direction des insoumis maintient son soutien à ce candidat. La direction du PS refuse de commenter le sujet. Du côté des Verts, les proches de Julien Bayou déplorent une phrase maladroite et considèrent qu'elle ne fait pas de Taha Bouhafs un raciste.

Dans le Rhône, le parachutage de Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon

Dans la sixième circonscription du Rhône, Gabriel Amard, conseiller régional La France insoumise et gendre de Jean-Luc Mélenchon, a été investi. L'adjointe au maire PS de Villeurbanne, Cristina Martineau, avait déjà lancé sa campagne et conteste cette investiture, qu'elle qualifie de "népotisme, machisme et parachutage". Elle a indiqué au Progrès se laisser quelques jours de réflexion pour décider du maintien ou non de sa candidature.

D'autres candidats ont d'ores et déjà annoncé maintenir leur candidature dans les Pyrénées-Atlantiques, le Nord, l'Hérault ou encore le Finistère. Par ailleurs, en Charente, la candidature du socialiste Jérôme Lambert est sous le feu des critiques.

Dans une dizaine de départements, les fédérations soutiennent les candidats alternatifs

Dans certains départements, cette démarche est soutenue par les fédérations départementales. En Dordogne, quatre candidats socialistes maintiennent leur candidature malgré l'accord Nupes. Dans ce département historiquement marqué par le socialisme, on s'étonne que sur les quatre circonscriptions, pas une seule n'ait été attribuée au PS. "On a l'impression que tout a été décidé à Paris, sans aucune concertation", déplore Christophe Cathus, candidat dans la deuxième circonscription. La Fédération départementale soutient cette démarche et doit réunir ses militants ces tout prochains jours pour acter ce soutien.

Pour les mêmes raisons, trois candidats socialistes de Seine-Maritime ont eux aussi décidé de maintenir leur candidature. "Nous refusons tout autre candidature, fruit d’un accord d’appareils parisiens qui ignorent les réalités locales. Nous refusons tout parachutage qui ne serait qu’une candidature de division", écrivent 150 élus du territoire dans un communiqué de soutien à Djoudé Merabet, candidat dans la quatrième circonscription. Là aussi, "la Fédération départementale doit entériner ce lundi soir son soutien à ces candidatures légitimes", indique Didier Marie, son directeur de campagne.

La situation est identique en Moselle. Sur neuf circonscriptions, cinq candidats alternatifs, encartés au PS ou indépendants se présentent contre les candidats Nupes. Et ce, avec la bénédiction de leur fédération.

Un soutien financier aux candidats

Ce soutien des sections départementales du PS n'est pas simplement déclaratif. Il peut permettre aux candidats de bénéficier du financement des fédérations. "Les moyens financiers on les a et je pense que les fédérations doivent prendre en main l’avenir du PS", souligne Michael Weber, le Premier secrétaire de Moselle.

Quant aux éventuelles sanctions, aux exclusions du parti qui menaceraient les dissidents, il n'y a pas de réelle inquiétude. "Qu'est-ce qui va arriver aux candidats ou aux dirigeants qui auront franchi ce pas ? Est-ce que le parti peut se priver de représentants dans les territoires, de députés, de présidents de Région ? Moi je veux bien voir ça, mais ce serait totalement suicidaire."

Et pour peser sur les débats au niveau national, les candidats de Moselle comptent aussi sur le regroupement de l'ensemble des fédérations socialistes qui affichent leur déception ou leur colère, dans le Rhône, les Pyrénées-Orientales, la Côte-d'Or ou encore les Deux-Sèvres.