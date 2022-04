Plus de deux semaines après son échec au premier tour de l’élection présidentielle, l’écologiste Yannick Jadot lance la campagne des législatives. Il veut intégrer une coalition de gauche, avec La France insoumise mais il ne veut pas se ranger "derrière" Jean-Luc Mélenchon.

Le député europpéeen Yannick Jadot, le 26 avril 2022 sur France Inter. © Radio France / *

"Je suis favorable à une coalition dans cette campagne législative", annonce Yannick Jadot sur France Inter mardi. L’ex candidat à l’élection présidentielle a été éliminé dès le premier tour avec 4,63% des suffrages. Les négociations ont commencé entre Europe Ecologie-Les Verts et La France insoumise, mais aussi le Parti communiste. Les discussions "sont biens avancées" reconnaît le député LFI Adrien Quatennens sur BFM-TV.

Depuis les résultats du 10 avril et encore plus depuis dimanche, plusieurs candidats appellent leurs électeurs à voter pour ce qu’ils appellent "le troisième tour", c'est à dire les élections législatives du mois de juin. "Il nous faut un groupe écologiste puissant à l’Assemblée nationale si nous voulons que la voix écologiste soit portée" clame Yannick Jadot. S’il n’y a pas d’écologistes à l’Assemblée nationale, "il n’y aura pas d’écologie durant le quinquennat" martèle le député européen.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jadot ne veut pas se ranger derrière Mélenchon

Quand il lui est demandé s'il ELLV devait mener campagne derrière Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot répond du tac au tac : "Ça ne peut pas, ça ne marchera pas." "C'est lui le chef?" rétorque la journaliste Léa Salamé. "Non", réplique Yannick Jadot.

Il faut "un bloc social, écolo, républicain" affirme l’écologiste. "On a une telle responsabilité sur le climat". Mais cette possible coalition "doit être très ouverte". Il "souhaite qu’il y ait La France insoumise" et "toutes les forces politiques de gauche".

"J'entends l'expression communément utilisée de troisième tour. Vous vous rendez compte que dans notre pays les élections législatives qui envoient les élus du peuple à l'Assemblée deviennent simplement un troisième tour d'une élection présidentielle". Selon l’écologiste : "On ne peut pas se battre pour la VIe République et considérer que les élections législatives sont simplement un troisième tour d’élection présidentielle."

Il poursuit : "Si on veut gagner cette élection, poursuit Yannick Jadot, avoir beaucoup de députés, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition". L'écologiste estime qu'il va falloir "ajouter les électorats les uns aux autres".

On gagnera à l’Assemblée nationale dans le respect des identités, que l’on enverra un gros bloc écolo.

Des divergences avec La France insoumise

Plusieurs poids-lourds écologistes ont appelé à se ranger derrière La France insoumise, comme le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Si à un moment donné cette coalition ne respecte pas la diversité et l’identité de ses partenaires, ce sera sans moi. Je me suis assez battu pour mettre l’écologie au cœur du paysage politique."

Mais des divergences persistent entre EELV et LFI, sur la question de l’Europe par exemple. "C’est ce qui doit être le travail d’une coalition" prévient Yannick Jadot. Il répète qu’il n’est pas "pour un système d’Europe à la carte", et qu’il s’oppose à l’idée de "désobéissances" aux règles européennes souhaitée par La France insoumise.