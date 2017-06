La République en Marche arrive en tête du premier tour des élections législatives, selon les estimations d'Ipsos Sopra Stéria pour France 2, Le Point et Radio France.

Emmanuel Macron a voté ce matin au Touquet, pour le premier tour des élections législatives © AFP / Philippe HUGUEN

Pari presque réussi pour Emmanuel Macron. Avec 32,2% des voix au premier tour des élections législatives, selon les estimations d'Ipsos Sopra Stéria pour France 2, Le Point et Radio France, La République en Marche peut espérer une majorité absolue dimanche prochain, lors du second tour, avec une projection en sièges de 390 à 430 sur 577.

La droite (Les Républicains/UDI/DVD) arrive en seconde position, avec 21,5% des voix au niveau national, soit entre 85 et 125 sièges, suivie du Front national, avec 14,0% des suffrages, soit entre 3 et 10 sièges, puis la France insoumise avec 11,0% (de 11 à 21 sièges avec le PCF). La gauche (Parti socialiste/PRG/DVG) est crédité de 10,2% soit entre 20 et 35 sièges, avec Europe Écologie-Les Verts.

EELV et le PCF tous deux crédités de 3% des voix, suivis de Debout la France (1,0%) et de l'extrême gauche (0,8%). Les autres candidats récoltent 3,3% des voix.

Un mois après la présidentielle, 47 millions d'électeurs étaient de nouveau appelés à voter depuis 8h ce matin, cette-fois-ci pour élire les députés qui siégeront à l'Assemblée. Des candidats au nombre de 7 877 qui se disputent les 577 sièges répartis dans toute la France.

Retrouvez ici les résultats du premier tour, mis à jour tout au long de la soirée

Après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, et avec un tiers de députés sortants ne se représentant pas, la nouvelle Assemblée nationale promet d'être profondément renouvelée. Pourtant, les Français sont peu nombreux à s'être déplacés aux urnes pour ce premier tour. Plus faible qu'aux précédentes élections législatives, le taux de participation est passé sous la barre des 50%. Un taux historiquement bas.

