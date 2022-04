Les insoumis sont en pleines négociations avec les écologistes, les communistes et les socialistes en vue d'un rassemblement pour les élections législatives de juin. Mais ces négociations patinent avec les écologistes et les communistes. De leur côté, les socialistes sont plus divisés que jamais.

Les discussions se poursuivent entre les représentants des partis de gauche : Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel. © / Andre Alves / Jaak Moineau / Nicolas Liponne / Hans Lucas / MEHDI FEDOUACH

L'union à gauche n'est jamais simple et ce nouvel épisode ne semble pas déroger à la règle. Après le score très élevé obtenu par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, les Insoumis ont ouvert des négociations pour rassembler derrière eux les socialistes, les écologistes et les communistes en vue des législatives. Mais pour le moment, seul Générations, le mouvement fondé par Benoît Hamon et membre du Pôle Ecologiste, a conclu un accord avec La France insoumise, ont-ils annoncé dans un communiqué commun jeudi après-midi.

Avec les autres partis, les négociations trainent mais "ça ne va pas durer tout le temps", tranche Jean-Luc Mélenchon. "À la fin, ça deviendra contre-performant. Nous ne voulons pas être identifiés à une bataille de cour de récréation." Si rien n'aboutit, "on aura fait l'effort d'essayer. C'est un atout de pouvoir se rassembler mais s'il y en a un qui n'aime pas l'affiche, un autre qui n'aime pas la couleur, le troisième qui n'est pas d'accord avec la mesure 6550 au point de tout casser, les électeurs trancheront, ils diront ce qu'ils en pensent", ajoute-t-il.

Il n'y a, pour le moment, pas d'accord possible pour les écologistes, qui regrettent que les cadres de LFI ne leur laissent pas suffisamment de circonscriptions. Les discussions se sont considérablement dégradées en 48 heures. Mardi, LFI a demandé publiquement aux écologistes de régler leurs désaccords internes. Mercredi, Julien Bayou, patron des Verts, a fait une conférence de presse pour dire que LFI propose trop peu de circonscriptions. Pour les Verts, c'est une investiture sur cinq sinon rien : "Nous avions d'abord demandé 32 circonscriptions sur les 100 meilleures, ils nous ont dit 16". Désormais les écolos en demandent 20. Trop souvent LFI "veut le quasi effacement des candidats des écologistes", a-t-il dénoncé.

Feu orange pour les communistes

Les discussions "piétinent" aussi du côté des communistes, regrette l'ancien candidat à la présidentielle Fabien Roussel, qui demande que les négociations se déroulent désormais à quatre : insoumis, socialistes, communistes et écologistes, et non plus lors de réunions bilatérales. Réponse lapidaire de Jean-Luc Mélenchon : "Il n'a qu'à la faire."

Par ailleurs, dans l'état actuel des choses, il n'y aurait pas de représentant communiste dans 90% des circonscriptions. "Ce qui manque, c'est qu'on arrive à passer d'un ralliement à l'Union populaire avec un logo et un homme à un rassemblement qui respecte l'ensemble des forces et qui nous permette d'enclencher une dynamique", insiste Fabien Roussel. Il estime toutefois que "c'est possible, c'est toujours à portée de main et nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, écologistes et communistes".

Feu clignotant pour les socialistes

Chez les socialistes, il y a une convergence sur le fond, ce qui a surpris en premier lieu chez les Insoumis. Mais les discussions viennent tout juste de commencer et les deux camps ne sont pas encore entrés dans le dur des circonscriptions. Ce qui pose problème, c'est la division en interne. Profonde. Critiqué lors d'un bureau national sur sa tentative d'union avec LFI, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a invité ceux qui pensent "qu'il n'y a plus rien à faire" à partir. Mais les critiques continuent.

Après le maire du Mans Stéphane Le Foll ou l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, c'était au tour de François Hollande de dénoncer les négociations en cours ce jeudi matin. Pour l'ancien président de la République, en l'état actuel des choses, l'accord est "inacceptable" sur le fond et la forme. Par ailleurs, il reste un profond ressentiment chez les socialistes par rapport à la figure de Jean-Luc Mélenchon, l'ancien camarade. Et l'affiche "Mélenchon Premier ministre" qui circule en ce moment a réactivé un procès en hégémonisme à gauche et la crainte d'être satellisé. Au lieu de se ranger derrière LFI, François Hollande voudrait ressusciter un accord avec les communistes et les écologistes, comme au temps de la "gauche plurielle".

Au même moment, les Macronistes issus de la gauche multiplient les appels du pied, à l'image du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui lance un appel aux femmes et aux hommes de gauche dans Midi libre. D'autant qu'il existe plusieurs possibilités : rejoindre "Territoires de progrès" d'Olivier Dussopt, "En commun" de Barbara Pompili ou encore se rallier à la "Fédération progressiste" de François Rebsamen. Emmanuel Macron envoie lui-même des signaux via le portrait-robot de son Premier ministre : fibre sociale, fibre environnementale, fibre productive. L'enjeu pour les socialistes est donc la survie entre les deux blocs : celui de Jean-Luc Mélenchon et celui d'Emmanuel Macron.

Un enjeu crucial, l'argent

Derrière le fond des programmes, il y a un enjeu moins glorieux mais crucial : l'argent. Pour être remboursé des frais de campagne, un parti doit présenter 50 candidats capables de recueillir au moins 1 % des suffrages. Chaque bulletin de vote rapporte ensuite 1,50 euro environ et chaque député élu déclenche en plus une dotation d'État de près de 37.000 euros par an. Pour les écologistes, encore endettés à hauteur de 3 millions d’euros à cause de leur mauvais score à la présidentielle, c'est donc une question de survie. Un score honorable permettrait aussi au PS de redresser la barre.