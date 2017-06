Le mouvement "Sens commun", présent pendant la campagne présidentielle de François Fillon, est représenté par cinq candidats, dans des circonscriptions réputées ingagnables.

Dès la primaire de la droite et du centre, LR s'était mis d'accord pour investir cinq candidats "Sens commun" sous son étiquette © AFP / Archive 2014 / DOMINIQUE FAGET

L'investiture de candidats du mouvement "Sens commun" sous l'étiquette Les Républicains (LR) n'est pas une surprise. En revanche, là où le mouvement avait su peser pendant la campagne de François Fillon, ses représentants, au nombre de cinq, sont investis dans des circonscriptions réputées peu favorables à LR, voire impossibles à remporter.

Ces cinq circonscriptions, soit moins de 1% des 577 sièges à l'Assemblée, c'est un accord passé entre François Fillon et "Sens commun" dès la primaire, à l'automne 2016.

Pas de traitement particulier pour "Sens commun", mais...

Mais pour Hayette Hamidi en Seine-Saint-Denis, par exemple ou encore pour Sébastien Pilard en Loire-Atlantique et même pour Anne Lorne dans le Rhône, ce sont à chaque fois, des circonscriptions quasiment ingagnables. Donc, difficile de dire que "Sens commun" a droit à un traitement particulier.

Pourtant, si on examine de plus près les autres candidats de la droite, certains d'entre eux partagent l'essentiel des idées de "Sens commun", mais sans pour autant avoir adhéré au mouvement. C'est le cas, dans la Drôme, du Général Ract Madoux, en Vendée, de Florence Pineau, ou dans les Yvelines, de François-Xavier Bellamy. Ce dernier est très impliqué notamment dans "la Manif pour tous". Et certains d'entre eux, contrairement aux militants de "Sens Commun", ont toutes les chances d'être élus et donc de siéger à l'Assemblée.