Le journaliste militant Taha Bouhafs a annoncé sur Twitter mardi qu'il retirait sa candidature aux législatives après "une tempête d'attaques" le visant depuis l'annonce de son investiture par La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon dénonce la "meute" qui "s'est acharnée contre lui".

Taha Bouhafs durant les journées d'été de la France Insoumise à Valence. © AFP / Ugo Padovani / Hans Lucas

Depuis l'annonce de son investiture par La France insoumise dans la 14e circonscription du Rhône, le journaliste militant Taha Bouhafs "encaisse une tempête d'attaques sans précédent", dénonce-t-il dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi sur Twitter. "J'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer", écrit-il. "J'espère que cette déclaration ne vous fera pas baisser les bras. Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé mais je n'y arrive plus", conclut-il.

Sa candidature est pointée du doigt depuis plusieurs jours par une partie de la classe politique en raison de certains propos violents et notamment de sa condamnation pour injure publique envers la syndicaliste policière Linda Kebab, qualifiée d'"Arabe de service". Condamnation pour laquelle il a fait appel. Son investiture Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) est par ailleurs contestée par la maire communiste de Vénissieux Michèle Picard, qui visait elle aussi cette circonscription. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, avait demandé lundi à LFI de "revoir" sa candidature.

Bataille entre les communistes et les insoumis

Dans un communiqué, le PCF de Vénissieux salue "la raison qui l'emporte" et demande à la Nupes de "reconnaître Michèle Picard comme la candidate qui peut rassembler tout la gauche" dans la 14e circonscription du Rhône.

"Bien évidemment, c'est La France insoumise qui choisira sa candidature sur cette circonscription et personne d'autre", a répondu dans un tweet Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et Alexis Corbière d'insister: "il y aura un candidat de La France insoumise".

"Une meute s'est acharnée contre lui"

"Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives. Une meute s'est acharnée contre lui", écrit sur Twitter Jean-Luc Mélenchon. "À 25 ans c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire", ajoute le leader de la France insoumise.

"Tout cela est un grand constat d'échec", réagit Alexis Corbière sur France 2. "Nombre d'arguments qui ont été utilisés publiquement contre M. Bouhafs ont été scandaleux", souligne-t-il. "M. Bouhafs était l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois défavorisés dans des quartiers populaires qui s'engagent et qui, parfois dans leur engagement ne sont pas toujours parfaits. Et nombre de gens qui ne sont pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès médiatiques que M. Bouhafs a subi", a-t-il estimé. Le député affirme que Taha Bouhafs n'a été la cible d'aucune pression de la part de LFI pour retirer sa candidature.

"Il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite, relayées ad nauseam dans les médias, par la macronie et jusque dans certains rangs à gauche, contre un jeune homme sans diplôme, issu des quartiers populaires et de l'immigration", déplore sur Twitter Clémentine Autain, députée LFI.

Pour sa part, sans dire clairement s'il soutient ou non la candidature de Taha Bouhafs, le député François Ruffin déplore le manque de diversité à l'Assemblée nationale : "Ce qui m'inquiète, ce n'est pas qu'il y ait un Taha Bouhafs à l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'il n'y a pas à l'Assemblée. Combien d'ouvriers ? Combien de maçons ? Ce qui m'inquiète pour la démocratie, c'est cette uniformité", déclare-t-il sur franceinfo.

Du côté des Verts, le secrétaire national d'Europe écologie - les Verts Julien Bayou décrit "un échec collectif". "En tant que journaliste on lui doit notamment l'affaire Benalla. Il aurait fait (et peut-être fera un jour) un très bon député", écrit-il sur Twitter. Le 1er mai 2018, c'est lui qui avait filmé Alexandre Benalla en train de violenter un couple de manifestants place de la Contrescarpe à Paris. L'affaire avait ensuite été révélée et documentée par Le Monde.