Lors de son investiture ce samedi pour un second mandat à l'Elysée, Emmanuel Macron a évoqué un "peuple nouveau", un "président nouveau" et un "mandat nouveau". Il a également fait un serment à la jeunesse, de "léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte."

Emmanuel Macron lors de son discours d'investiture à l'Elysée le 7 mai 2022 © AFP / Ludovic MARIN / AFP

C'est l'évènement qui marque le top départ d'un quinquennat. Le second, pour Emmanuel Macron. Comme ses prédécesseurs élus au suffrage universel, le président de la République s'est plié à la tradition, avec une cérémonie d'investiture -ou réinvestiture dans le cas présent- à l'Éysée ce samedi matin.

Serviteurs du droit et esclaves du devoir

Environ 500 personnes se sont sont réunies pour l'occasion, notamment les membres du gouvernement, et les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui a pris la parole pour investir officiellement Emmanuel Macron dans sa fonction. En hésitant, il a d'ailleurs fait une erreur et dit qu'au second tour de la présidentielle, le président avait obtenu "18 millions... 678 000... et... 639 voix" alors que les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel font officiellement état de 18 768 639 voix.

Evoquant le contexte actuel de "malaise démocratique préoccupant", Laurent Fabius a invité à suivre Victor Hugo en citant le célèbre auteur :

En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir

Peuple nouveau, président nouveau, mandat nouveau

Dans un discours d'une durée de près de 10 minutes, Emmanuel Macron a commencé solennellement par évoquer le contexte actuel de crise sanitaire et crise ukrainienne : "À l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne".

Il a ensuite fait référence à l'élection présidentielle et au résultat qui l'a vu gagner contre la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Mettant en avant le "peuple" à plusieurs reprises, il a salué le choix des Français tourner le dos "aux démagogies faciles".

"Là ou de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologies dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen, un projet d'indépendance dans un monde déstabilisé, un projet de progrès scientifique, social et écologique."

Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.

"Agir sans relâche"

Pour son second mandat, Emmanuel Macron se présente en président de l'action. Dans une tirade consacrée, il déclare vouloir "agir sans relâche" pour la France et pour l'Europe, "agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter. Bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée. Car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage."

Il précise également vouloir s'attaquer aux "inégalités à la racine en refondant notre école et notre santé", mais aussi aux inégalités entre les femmes et les hommes, et enfin rassembler les territoires "des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos outre mer".

L'écologie mise en avant

Le discours du président était également teinté d'écologie. Emmanuel Macron dit vouloir faire de la France une "grande puissance écologique" avec l'aide des Français :

Il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle. Loin des rythmes et chorégraphies usées par laquelle nous pourrons seule bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique.

Il termine sa première prise de parole de président élu par un serment à la jeunesse : "Servir nos enfants et notre jeunesse vers lesquels mes pensées vont en cet instant et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte."