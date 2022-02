France Inter et Chemins d'avenirs organisent une journée exceptionnelle d'échanges entre les candidats à la présidentielle et les jeunes mardi 22 février. Cette journée "Des candidats & des jeunes" est à suivre en direct sur franceinter.fr et cheminsdavenirs.fr ainsi que sur la chaîne Youtube de France Inter.

La journée spéciale "Des candidats & des jeunes" est organisée par Chemins d'avenirs et France Inter. © Radio France

Les candidats à la présidentielle ont rendez-vous avec les jeunes, mardi 22 février. France Inter et l'association Chemins d'avenirs organisent la journée exceptionnelle "Des candidats & des jeunes". Un événement animé par Carine Bécard et Thomas Snégaroff depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Toute la journée, les principaux candidats échangeront à tour de rôle avec 100 jeunes âgés de 15 à 25 ans, issus de toute la France. Pendant 45 minutes, ils seront interrogés sur leur programme à l’égard des jeunes et sur les thèmes que ces derniers souhaitent aborder.

Huit candidats seront présents sur la scène du studio104 de Radio France pour échanger :

10h - Fabien ROUSSEL , candidat du Parti Communiste Français

, candidat du Parti Communiste Français 11h - Eric ZEMMOUR , candidat du parti Reconquête !

, candidat du parti Reconquête ! 12h - Yannick JADOT , candidat d’Europe Ecologie Les Verts

, candidat d’Europe Ecologie Les Verts 13h - Christiane TAUBIRA , candidate "Avec Taubira 2022"

, candidate "Avec Taubira 2022" 15h30 - Anne HIDALGO, candidate du Parti Socialiste

candidate du Parti Socialiste 16h30 - Valérie PECRESSE , candidate Les Républicains

, candidate Les Républicains 17h30 - Marine LE PEN, candidate du Rassemblement National

Leurs interventions sont à suivre dans cet article et en direct sur la chaîne Youtube de France Inter.

9h50 : "Il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses"

"Il est intéressant de voir l'état d'esprit qui anime la jeunesse" et de souligner qu'elle est "plurielle" insiste le directeur général délégué d'Ipsos, Brice Teinturier, pour introduire cette journée. Il se base sur trois grandes enquêtes menées par l'institut de sondage. "Certains d'entre vous s'en tirent bien, sont heureux, d'autres beaucoup moins." Les jeunes femmes sont plus fatiguées, inquiètes, anxieuses que les jeunes hommes, cite-t-il notamment.