L’économiste s’est inclinée de justesse lors de la primaire des écologistes face à Yannick Jadot. Elle est persuadée qu'elle aurait gagné si la campagne avait duré une semaine de plus. Sandrine Rousseau reste floue sur son soutien au vainqueur et compte faire entendre sa voix dans la prochaine campagne présidentielle.

Si la campagne avait duré une semaine de plus, Sandrine Rousseau aurait gagné la primaire écologiste, elle en est persuadée. "La dynamique était vraiment derrière moi (...). Les courbes étaient en train de se croiser", dit-elle sur France Inter, invitée du 13/14. "A une semaine près, vous dites que vous auriez pu gagner ?", la relance Bruno Duvic. "Oui, je pense". "Vous êtes convaincue de ça ?", lui demande-t-on. "Ah oui, ben oui, il n'y a même pas tellement de doute en vrai", lâche-t-elle.

La surprise de cette campagne, porteuse d'un "éco-féminisme" radical, a remporté près de 49 % des voix au second tour. L’eurodéputé Yannick Jadot a remporté le duel en récoltant 51,03% des suffrages au deuxième tour.

"La balle est dans le camp de Yannick Jadot"

Dès lors, Sandrine Rousseau va-t-elle soutenir Yannick Jadot lors de la campagne présidentielle ? "La balle est dans son camp" rétorque-t-elle. "Quelque chose d’historique s’est passé" déclare-t-elle au lendemain de sa défaite. "Je pense que ma candidature a réveillé quelques choses dans la société. C’était des discours et des positions qui n’étaient pas dans le champ politique et qui se sont imposés."

Sandrine Rousseau devait s’entretenir ce mercredi après-midi avec le nouveau candidat à la présidentielle. Pour l’instant, l’économiste de 49 ans n’affiche pas clairement son soutient la candidature de Yannick Jadot. Appelle-t-elle ses soutiens à faire la campagne et à voter pour Jadot à la présidentielle ? ""La balle est dans le camp de Yannick Jadot", répond-elle. Relancée à plusieurs reprises par Bruno Duvic, l'ex-candidate refuse d'appeler à voter pour Yannick Jadot comme en témoigne cet échange:

France Inter : "Est-ce que vous dîtes aux électeurs qui ont voter pour vous, voter Jadot ?"

Sandrine Rousseau : "Moi, j'ai toujours été très loyale dans cette primaire et j'ai joué le jeu de manière très réglo. Encore une fois, la balle est dans le camp de Yannick"

France Inter : "À l'instant où l'on se parle, vous ne prononcez pas cette phrase"

Sandrine Rousseau : "Qu'est ce que vous êtes capable d'entendre et de comprendre de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous saisissez le mouvement qui est derrière moi ? Est-ce que vous le saisissez dans sa complétude ? Est-ce que vous le saisissez dans sa force ? Et ce mouvement là n'est pas un mouvement que l'on attrape juste par quelques mots. C'est un mouvement puissant et un mouvement qui doit aussi porter une autre manière de faire de la politique et qui ne peut pas juste être des pastilles sur un discours. Donc je suis là."

France Inter : "Vous ne dîtes pas voter Jadot à toutes les conditions ?"

Sandrine Rousseau : "Je suis loyale et je l'ai dit hier, la loyauté doit être dans tous les sens."

Sandrine Rousseau pose ses conditions

Dans la futur campagne, Sandrine Rousseau veut que sa "parole soit encore présente". L’économiste souhaite aussi imposer certaines de ces mesures dans le programme de Yannick Jadot, car "le changement de République est indispensable" et il faut "réduire le temps de travail".

Alors qu’il y a six candidats de gauche sur la ligne de départ à la présidentielle, Sandrine Rousseau ne s’oppose pas une union de gauche : "Il nous faut discuter avec les partenaires de gauche, mais pas juste un bout de l’arc, tout l'arc. Du PS à LFI."