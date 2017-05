A quelques jours du second tour, revue des troupes dans l'entourage de Marine Le Pen, qui promet un gouvernement resserré si elle est élue Présidente.

Frédéric Chatillon, au centre debout, proche de Marine Le Pen lors de son meeting du 17 avril 2017 © AFP / ALAIN JOCARD

La galaxie de Marine Le Pen est essentiellement composée d'hommes. Seule Marion Maréchal Le Pen gravite dans son entourage, sans vraiment peser sur ses décisions.

L'incontournable Philippot, à l'Intérieur ou à l'Economie ?

Florian Philippot © Radio France / Anne Audigier

Florian Philippot vice-président du parti, chargé de la stratégie et de la communication. Vient d'HEC, de l'ENA et est un ex-partisan de Jean-Pierre Chevènement. Il est au Front national depuis 2011. Il se voyait Premier ministre. Ce sera finalement Nicolas Dupont-Aignan. Du coup, il pourrait obtenir un poste prestigieux comme l'Intérieur ou l'Economie.

David Rachline, le directeur de campagne

David Rachline © AFP / THOMAS SAMSON

Sénateur-maire de Fréjus (Var), David Rachline, 27 ans, est l'artisan de la campagne présidentielle 2017. Au FN depuis l’adolescence, ex fan de Jean-Marie Le Pen. Ex directeur du Front national jeunesse. Conseiller municipal de Fréjus en 2008, conseiller régional de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur en 2010, maire et sénateur depuis 2014. Responsable de la communication numérique du FN.

Louis Aliot, le compagnon de Marine Le Pen

Louis Aliot © Radio France

Avocat, il est vice-président du Front national chargé de la formation et des manifestations. Partisan du FN depuis 1988, député européen depuis 2014, conseil municipal de Perpignan. Conseille Marine Le Pen au sein du conseil stratégique de la campagne présidentielle.

Nicolas Bay

Nicolas Bay © AFP / Benjamin CREMEL

Secrétaire général du parti, député européen, conseiller régional de Normandie. Ex fidèle de Bruno Mégret, catholique revendiqué et pressenti pour diriger la campagne des élections législatives de juin 2017. A pour mission de constituer un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Quoiqu'il arrive, le FN espère ainsi en finir avec une présence minimale au Parlement. Il forme les futurs candidats.

Steeve Briois, le Président par intérim

Steeve Briois devant la mairie d'Hénin-Beaumont © Radio France / Eric Damaggio

Président du FN depuis le 28 avril, par intérim. Maire d’Hénin Beaumont et député européen. Il est chargé de l’encadrement des exécutifs locaux. Adhérent au FN depuis l’âge de 16 ans. Bientôt jugé à Paris pour provocation à la haine raciale, pour un tweet mêlant migrants et agressions sexuelles.

Sébastien Chenu, à la culture ?

Sébastien Chenu © AFP / JOEL SAGET

Secrétaire national de l'UMP (ex-Les Républicains) jusqu'en 2014, conseiller régional des Hauts-de-France, dirige le groupe "idées et image", la boîte à propositions de la candidate. Choisit les axes de communication. Sébastien Chenu est un transfuge UMP chargé du Collectif culture.

Nicolas Lesage

Directeur de cabinet de Marine Le Pen. A aussi la main sur les dossiers militaires.

Gaëtan Dussausaye, directeur du FN de la jeunesse

Conférence de presse de Marine Le Pen avec Gaetan Dussausaye responsable du FN Jeunes en mai 2015 © AFP / DOMINIQUE FAGET

Gaëtan Dussausaye, ex-étudiant en philosophie a mis les jeunes du FN pour en ordre de bataille derrière Le Pen. Appartient au comité stratégique de campagne.

Wallerand de Saint-Just, le trésorier

Wallerand de Saint-Just © AFP / THOMAS SAMSON

Trésorier du FN et avocat, ex proche de Jean-Marie Le Pen. Conseiller régional d’Ile-de-France, en charge des affaires financières du parti. Renvoyé en correctionnelle pour des soupçons de financement frauduleux lors des campagnes législatives et présidentielle du FN en 2012 (en tant que trésorier).

Gilbert Collard, l'avocat de la famille, ministre de la Justice ?

Gilbert Collard © Radio France

Avocat et secrétaire général du Rassemblement bleu marine (RBM), un satellite du FN, et député RBM du Gard. Proche de la famille Le Pen depuis les années 1980, défendant Pierrette Le Pen lors de son divorce avec Jean-Marie Le Pen. Membre du conseil stratégique de campagne.

Marion Maréchal-Le Pen, la nièce

Marion Maréchal-Le Pen © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Députée de Vaucluse et conseillère régionale de PACA. En désaccord avec Florian Philippot. Marine Le Pen a exclu de la nommer au gouvernement.

Jean Messiha, le haut-fonctionnaire

Jean Messiha © AFP / JOEL SAGET

Porte parole des Horaces, un collectif de hauts fonctionnaires au service de Marine Le Pen. Conseiller de Marine Le Pendepuis 2014. En 2017, coordonnateur du projet présidentiel de la candidate FN à la présidentielle.

Le Gud avec Frédéric Chatillon, Axel Loustau et Philippe Péninque

On les appelle les "ex-rats noirs". Les trois sont d'ex-membres du GUD (syndicat étudiant d’extrême droite). Frédéric Chatillon et Axel Loustau gèrent la communication du parti. Frédéric Chatillon est mis en examen dans différentes affaires sur le financement des campagnes électorales du FN ou du mouvement « Jeanne ». Ce sont des amis personnels de la candidate, qu'elle a toujours protégés.