À la faveur d'une blague potache, un professeur s'est retrouvé parmi les signataires des "Profs avec Zemmour", pétition de soutien au potentiel candidat à la présidentielle. Il craint que son nom soit un jour publié et associé à Éric Zemmour. Les conséquences seraient alors désastreuses. Il se bat pour être désinscrit.

Éric Zemmour n'a pas encore officialisé sa candidature [photo d'illustration]. © Maxppp / PHOTOPQR/L'INDEPENDANT

"Nous partîmes 50, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes bien 1000 en un premier essor !" C'est ainsi que les "Profs avec Zemmour", sur Facebook, expriment leur joie. Une dizaine de jours après la publication dans Le Figaro d'une tribune de 50 enseignants pro-Zemmour, le groupe de soutien du potentiel candidat à la présidentielle revendique plus d'un millier de signatures. Mais le système d'inscription laisse dubitatif. Au moment de signer, aucune vérification ni même confirmation n'est effectuée. Ce fonctionnement laisse la porte grande ouverte à des inscriptions fictives. D'ailleurs, parmi les signataires enregistrés par le site, figure un professeur qui n'avait rien demandé à personne. Il craint de voir un jour son nom publié et associé à Éric Zemmour.

Capture d'écran Facebook.

Une blague qui laisse entrevoir un système peu scrupuleux

Tout est parti d'une blague. Le 15 octobre dernier, jour de la publication de la tribune dans Le Figaro, un professeur qui s'oppose frontalement aux idées d'Éric Zemmour se fait charrier par des amis : "C'est une tribune sur-mesure pour toi", lui dit l'un d'eux en rigolant. Pour prolonger la blague, un autre ami s'amuse à remplir tous les champs d'inscription - nom, prénom, adresse mail, code postal, profession, établissement - sur le site des "Profs avec Zemmour" avec les coordonnées du professeur en question. "C'était une blague, ils savaient très bien que je suis très loin des idées politiques de M. Zemmour. Il n'y avait aucune malveillance", explique le principal concerné. À ce moment-là, ce professeur le prend sur le ton de la blague. Mais cela ne va pas durer. "J'ai compris plus tard les conséquences, quand je me suis aperçu que j'étais réellement inscrit", poursuit-il.

"Les nuits qui ont suivi n'ont pas été très bonnes, ni pour moi ni pour ma conjointe."

Quatre jours plus tard, il reçoit en effet "un mail de propagande politique pro-Zemmour" signé de la porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. "C'est là que je me suis rendu compte que je faisais partie d'une liste de diffusion", raconte-t-il. "Sur le coup, j'étais écœuré par le fait d'être sur une liste de signataires pro-Zemmour ; et puis on a commencé à s'inquiéter que cette liste devienne publique, le risque est peut-être infime mais on s'est mis à imaginer les différentes conséquences sur ma vie professionnelle et personnelle."

Ce professeur redoute la réaction de ses proches, de sa hiérarchie, de ses élèves et de leurs familles, qu'il connait très bien et qui pourraient être déçus voire blessés de voir son nom sur cette liste, si elle devait être publiée. "Je suis enseignant dans mon collège depuis 12 ans, je m'y plais énormément et j'ai encore plein de choses à faire. Comment allaient réagir mes collègues, ma hiérarchie et toutes ces familles qui m'ont fait confiance durant toutes ces années ?", s'interroge-t-il. "Les nuits qui ont suivi n'ont pas été très bonnes, ni pour moi ni pour ma conjointe."

Une plainte déposée à la Cnil

Ce professeur et ses proches refusent de rester les bras croisés. Dans un premier temps, ils décident d'envoyer un mail à la porte-parole des Amis d'Éric Zemmour pour demander d'effacer son nom de la liste mais "on n'a eu aucune réponse". Il réussit seulement à se désabonner de la liste de diffusion "mais je m'inquiète que mon nom figure quelque part sur une base de données". Avec ses proches, il fouille sur le site des "Profs avec Zemmour", prend connaissance de la politique de confidentialité - dans laquelle figure le "droit d'effacement" - et découvre une autre adresse mail. "On a écrit à cette adresse en demandant la même chose" mais la seule réponse obtenue est un mail de non-distribution.

Pour prendre les devants sur le potentiel scandale, le professeur décide d'informer son chef d'établissement, qui fait remonter l'information au rectorat. Pour finir, il dépose une plainte à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Outre son cas personnel, ce qui l'interroge est que "n'importe qui peut faire signer qui il veut", explique-t-il. "Le site ne demande aucune confirmation d'identité. Mon ami avait renseigné mon adresse mail et je n'ai pas eu de mail me demandant confirmation, comme c'est le cas pour n'importe quelle pétition que l'on signe. Et pire que ça, on a fait des tests et on a vu qu'on peut mettre le nom de n'importe qui et une adresse mail bidon."

Nous avons nous-mêmes tenté l'expérience et pu constater qu'aucune vérification n'était faite. Quelques heures après s'être inscrits sous un faux nom, nous avons reçu un mail de la porte-parole des Amis d'Éric Zemmour qui nous demandait de signer une autre pétition.

Capture d'écran d'un mail envoyé par la porte-parole des Amis d'Éric Zemmour.

Un "détail" et non un outil de communication ?

Du côté des Zemmouristes, Martial Bonnet, co-fondateur des "Profs avec Zemmour", confirme que l'identité des nouveaux signataires n'est pas vérifiée. Mais aussure que la vérification a bien eu lieu pour les 100 premiers signataires de la tribune. Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le nom de seulement la moitié d'entre eux a été publié dans Le Figaro. "Nous avons passé un mois cet été à tout vérifier", explique-t-il. À cette vérification s'est ajoutée celle effectuée par le journal lui-même, assure Martial Bonnet. Une personne qui ne souhaitait pas donner son nom en entier a d'ailleurs été retoquée. Mais depuis, plus rien.

"Une vérification aura lieu si jamais la liste entière est publiée", explique Martial Bonnet. "Tous les signataires seront appelés" et une discussion sera engagée "pour évoquer avec eux les retombées possibles" en raison de leur fonction au sein de l'Éducation nationale.

"On ne tient pas à faire du chiffre."

Reste que le chiffre des 1.000 signataires avancé sur les réseaux sociaux est remis en cause. Cette question est un "détail", évacue d'entrée Samuel Lafont, figure de proue des soutiens à Éric Zemmour. Les signataires sont "très nombreux" et cela va "continuer à augmenter", selon lui, car ils "disent quelque chose" de la société, "parlent pour ceux qui n'osent pas parler", pour les "professeurs qui sont agressés et qui ne sont pas soutenus". "La vraie question est de comprendre ce qu'il se passe, pourquoi des personnes qui comme moi viennent de la gauche, sont investies dans l'éducation prioritaire" et se tournent finalement vers Éric Zemmour, abonde Martial Bonnet.

De plus, il affirme avoir très peu communiqué sur le chiffre, seulement quelques posts sur les réseaux sociaux. "À ce degré de communication, on n'a pas tout vérifié" mais s'il y avait une "vraie communication, on recompterait, on vérifierait". De toute façon, "on ne tient pas à faire du chiffre" assure-t-il. Pourtant, encore ce dimanche, le chiffre des 1.000 signataires est brandi par les "Profs avec Zemmour" sur Twitter.