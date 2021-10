Moins de 50 jours avant le congrès du 4 décembre qui départagera les candidats de droite pour la présidentielle. Dans leur viseur, la plus grosse fédération : les jeunes LR. 11 500 électeurs pour l'instant séduits par... Michel Barnier !

Contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier n’a pas quitté le navire en pleine tempête soulignent ces jeunes militants LR. © AFP / Julien de Rosa

Président fondateur des "Jeunes avec Barnier", Victor Bonnin, 19 ans n’en démord pas : il y a une mode autour de l'ancien négociateur pour le Brexit. "On a un nombre de retours assez incroyables depuis quelques jours. Des responsables départementaux, des militants qui disent 'Comment on fait pour participer ? J’aimerais bien coller des affiches pour Michel Barnier'." Comment expliquer cette "Barnier-mania" auprès des jeunes LR ?

Stature internationale, fidélité au parti

D’abord par la stature internationale de Michel Barnier. "Ministre des Affaires Etrangères, commissaire européen, négociateur pour le Brexit, aujourd’hui quand on le voit on se dit, oui, cet homme peut être sur le perron de l’Elysée", s’enthousiasme Victor Bonnin. Ensuite par sa fidélité au parti. Contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier n’a pas quitté le navire en pleine tempête.

Important selon Guilhem Carayon, président de la très convoitée première fédération de France, les jeunes LR, 11.500 militants au dernier pointage. "Les jeunes militants sont très à cheval sur la question de la fidélité au parti. Ils travaillent de manière bénévole pour leur famille politique, se lèvent très tôt et se couchent très tard pour aller coller des affiches, pour aller distribuer des tracts. Michel Barnier incarne cette fidélité", analyse-t-il.

Lors de la rentrée des jeunes LR au Parc floral de Paris, début septembre, le nom de Xavier Bertrand avait été hué. Enfin, certaines positions de Barnier séduisent. La fermeté de l'ex-ministre en matière d’immigration et la proposition d’instaurer un moratoire ont marqué les esprits de la jeune génération.

"Pas pour une présidence comique"

Peu importe que Michel Barnier soit loin derrière Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse dans les sondages. Ines Chahbli Bouillon, 26 ans, a bien réfléchi. Elle glissera un bulletin Barnier le 4 décembre : "Les sondages c’est un thermomètre et ce thermomètre nous dit surtout que Michel Barnier a un déficit de notoriété. Mais pour moi c’est quelque chose qui peut être comblé par la campagne présidentielle."

Les militants s’endorment pendant ses réunions dans les fédérations.

Michel Barnier a-t-il le tempérament pour mener une campagne présidentielle ? Si au parti, plusieurs raillent son incapacité à galvaniser les foules, parmi les jeunes LR on défend l’homme d’État. "Je ne suis pas pour une présidence comique, surtout après cinq années de pitrerie gouvernementale, et les Français non plus", croit savoir le président des "Jeunes avec Barnier".

Déterminés, ces derniers promettent d’ici quelques jours la parution dans la presse d’une tribune signée par plus de 300 jeunes LR. "C’est du délire, si les militants choisissent Barnier c’est la fin de la droite", s’alarme un cadre du parti.