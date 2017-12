Les 234 556 adhérents de Les Républicains peuvent voter en ligne depuis samedi soir 20h et jusqu’à ce dimanche soir 20h, pour le premier tour de l’élection pour la présidence d'un parti qui espère tourner la page des défaites.

Maël de Calan, Florence Portelli et Laurent Wauquiez © AFP/MaxPPP-IP3/Thibaud Moritz, Loïc Venance, Jeff Pachoud

Sauf énorme surprise, Laurent Wauquiez devrait l’emporter dès ce dimanche soir face à Florence Portelli et Maël de Calan. Malgré tout, le scrutin n’est pas sans enjeu pour les trois candidats.

Pour Laurent Wauquiez le but c’est évidement d’être élu dès le premier tour et bien élu. En clair une victoire nette avec un taux de participation le plus important possible. Il rêve d’un plébiscite qui lui donnerait les coudées franches au sein du parti et "prouverait que Marine le Pen et Jean-Luc Mélenchon n’ont pas le monopole de l’opposition", explique son entourage.

Les autres candidats, eux, se battent également pour la deuxième place qui a aussi son importance politique, car un bon score pourrait leur permettre de faire entendre leurs idées et avoir une bonne place dans le parti.

Le juppéiste Maël de Calan espère entre 15 et 20 %. "À partir de 10%, il pourra peser", estime un membre de son équipe "et la ligne plus modérée serait représentée".

Florence Portelli, elle assure aujourd’hui qu’elle ne travaillera pas avec Laurent Wauquiez s’il arrive à la tête des LR : "comment être à ses côtés après l’avoir combattu pendant des mois ?", résume un proche. Elle croit dur comme fer en un second tour entre elle et Laurent Wauquiez. Quoi qu’il en soit la campagne lui aura permis de se faire mieux connaitre et de prendre date pour l’avenir.

Ouvert samedi à 20H00, le scrutin se poursuit jusqu'à ce dimanche 20H00. Le vote, ouvert aux 234.556 adhérents à jour de cotisation, se fera uniquement par voie électronique. Les adhérents qui le désirent pourront aller voter dans l'un des 251 lieux mis à leur disposition.

Laurent Wauquiez votera à 10h30 dans son fief du Puy-En-Velay, Florence Portelli à 11h00 dans le Val d’Oise et Maël de Calan votera à 10h30 au siège du parti Les Républicains.

On devrait connaitre les résultats de ce premier tour avant 21h dimanche.