Jordan Bardella, constate "une très forte dynamique pour les idées" du Rassemblement national et estime que Marine Le Pen bénéficiera d'un fort report des suffrages parmi "les 70% de Français qui ont voté contre" le président sortant.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national. © Radio France / France Inter

De quelles réserves de voix Marine Le Pen dispose-t-elle ? Pour le président du Rassemblement national, la candidate arrivée deuxième du premier tour de la présidentielle trouvera du soutien pour le second chez "les 70% des Français qui ont voté contre Emmanuel Macron" dimanche soir. "Ils savent que s'il est réélu ça va être cinq années supplémentaires de casse social, de saignées fiscales, d'impuissance sur le régalien, la violence partout dans le pays et l'immigration", estime-t-il.

"Les candidats ne sont pas propriétaires de leurs électeurs et je pense que beaucoup de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas de la retraite à 65 ans, ne veulent pas remettre la politique de la France entre les mains de cabinets privés et voterons pour Marine Le Pen au second tour", ajoute encore Jordan Bardella, après l'appel du candidat insoumis à "ne pas donner une seule voix à madame Le Pen", dimanche soir.

Des réserves chez LR

La candidate de la droite, Valérie Pécresse, était face "à une équation impossible", selon le président du RN. "Une partie de son électorat pense comme nous, l'autre comme Emmanuel Macron", dit-il, constatant "une recomposition" entre "trois grandes forces politiques, le bloc national que nous représentons, les mondialistes d'Emmanuel Macron qui veulent encore plus de dérégulation et le bloc de Jean-Luc Mélenchon".

Le président du RN "ne croit pas" au retour du front républicain et au vote de barrage. "Les Français ont enfin la possibilité d'élire une femme à l'Elysée", ajoute-t-il.