"Aucun vainqueur par KO", "dédain" d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen "perdue" sur certains dossiers. Les analyses du débat Le Pen/Macron par la presse étrangère sont particulièrement virulentes.

Le débat a globalement été jugé décevant par la presse étrangère © AFP / DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

Il n'y a pas que les Français qui attendaient ce débat de l'entre-deux-tours entre le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Comme en France, la presse étrangère commente et analyse ce moment majeur de la vie politique française, avec un regard particulièrement critique.

Rien pour "troubler l'espèce de léthargie" de l'entre-deux-tours

C'est le quotidien québécois Le Devoir qui résume le mieux le débat : "Ça ne pouvait pas être pire qu’en 2017." Son correspondant à Paris, Christian Roux y a vu "un président pugnace au regard parfois même dominateur" et une adversaire qui "a semblé fuir l’affrontement pendant toute la première moitié du débat, évitant même de regarder son adversaire dans les yeux."

Le journaliste souligne aussi la différence de ton entre 2017 et 2022 : "Signe d’un débat plus civilisé qu’il y a cinq ans, à aucun moment Emmanuel Macron n’a qualifié Marine Le Pen d’'extrême droite', comme l’ont fait plusieurs de ses porte-parole depuis deux semaines. Évoquant leurs différends, il a même parlé de 'désaccords sincères, respectables'." Et de conclure :

Difficile d’imaginer que cet échange de 2h30 ait pu véritablement troubler l’espèce de léthargie qui s’est installée dans cet entre-deux-tours.

Une "normalisation absolue des positions de l'extrême droite"

Mais l'analyse la plus virulente vient d'Allemagne, pays qui a pu suivre le débat diffusé sur Phœnix (la chaîne parlementaire allemande) et avec ses correspondants de presse à Paris. Pour Nadia Pantel, la correspondante de l'un des plus grands quotidiens du pays, le Süddeutsche Zeitung, le premier intérêt de l'exercice a été de révéler "que la normalisation absolue des positions de l'extrême droite dans l'opinion publique française est enfin achevée." À l'issue du débat, la journaliste considère que "Macron et Le Pen sont en désaccord sur les détails techniques de la politique économique" et sur d'autres éléments mineurs, mais que le président sortant avait pour stratégie d'éviter "tout différend idéologique de fond avec Le Pen".

L'exemple le plus flagrant : "Même lorsqu'il s'agit de la question de la position de Le Pen sur le président russe Vladimir Poutine, Macron opte pour une sorte d'attaque apolitique. Il pourrait rappeler que Le Pen a ouvertement exprimé son admiration pour son modèle de société autoritaire, que leur idéologie ressemble à celle de Poutine. Au lieu de cela, Macron insiste sur le fait que Le Pen est lourdement endettée auprès d'une banque proche du régime russe."

L'air "narquois" de Marine Le Pen et "dirigiste" d'Emmanuel Macron

Pour le quotidien britannique The Guardian, le débat a opposé une "challenger qui cherche désespérément à paraitre modérée" à un "sortant pas trop arrogant". Ou autrement dit plus loin dans le résumé de la soirée, un match entre deux candidats à la présidentielle, avec "un qui inspire la peur et l'autre le dégout". Mais à l'issue du débat, aucun des deux n'a pas réussi à surpasser l'autre et changer l'image qui lui colle à la peau : "Le Pen n'a pas pu effacer son air narquois et ni s'empêcher de se moquer de Macron quand il prenait la parole, et Macron n'a pas réussi à perdre son habitude d'expliquer en détail ses politiques à la façon d'un directeur d'école."

Outre-Atlantique, le New York Times déplore qu'aucun des candidats n'ait porté un "coup qui met KO" à l'issue d'un débat de près de trois heures. Roger Cohen, correspondant du journal à Paris décrit un président candidat "croisant ses bras, qui s'avachissait parfois ou la main sur le menton", qui alternait entre "ironie" et "dédain", prenant le "risque de paraitre arrogant ou condescendant, une critique fréquence ces cinq dernières années." Marine Le Pen a tenu la longueur, malgré qu'elle ait "semblé perdue sur l'augmentation de la dette à cause du Covid". Selon lui, au bout du compte, le sentiment à l'issue du débat est que le match s'est terminé sur une "égalité".

"Aucun vainqueur par KO"

"Aucun vainqueur par KO", conclut également le quotidien allemand Bild, qui considère que même si "les sondages placent Macron en tête plus largement qu'après le premier tour", "la course à la présidence est toujours ouverte (...) tout est encore possible !". Un constat largement partagé par le Washington Post :

En définitive, la confrontation de près de trois heures n'aura pas aidé ou plombé chacun des candidats, ce qui signigie que la course reste serrée jusqu'à la fin.

Il y a pourtant un moment du débat qui se démarque, à la lecture des journaux étrangers, la passe d'armes sur la Russie. En Italie par exemple, La Repubblica considère que la phrase d'Emmanuel Macron "vous dépendez du pouvoir russe" comme un véritable "coup de poing" du président contre son opposante. Mais la correspondante du journal à Paris, Anaïs Ginori, concède que malgré ce moment, Marine Le Pen qui espérait "faire preuve de solidité, de fiabilité et de compétence sur les différents dossiers (...) n'y est pas totalement parvenue" et qu'Emmanuel Macron de son côté, a gardé "son image de président déconnecté de la réalité", une étiquette "dont il ne parvient pas à se défaire".