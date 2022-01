Un visuel avec inscrit "Macron 2022" a été partagé par des ministres sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir, avant d'être supprimé. De quoi attirer la curiosité et faire parler, avant même l'officialisation de la candidature.

Des captures d'écran des publications des ministres sur les réseaux sociaux.

Comme une déclaration de candidature avant l'heure. Plusieurs ministres ont partagé un visuel "Macron 2022", sur Twitter et Instagram depuis jeudi soir. Ce visuel "Avec vous" a été créé à partir d'une photo d'Emmanuel Macron, avec ces mots écrits juste en dessous : "Macron 2022". Un visuel qui s'inspire directement du graphisme de la campagne de François Mitterrand en 1988, génération Mitterrand.

Ce visuel a été partagé sur Twitter ou Instagram par le conseiller du président, Thierry Solère, et par plusieurs ministres, dont Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, et Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics à partir de jeudi soir. L'officialisation de la candidature du président à sa réélection n'a pourtant pas encore eu lieu.

"Boulette" ?

De quoi agiter la Twittosphère vendredi matin. Certains y voient une déclaration de candidature avant l'heure, une "boulette". D'autant que les tweets ont aussitôt été supprimés (mais la story Instagram de Clément Beaune était toujours visible en début d'après-midi). "Les ministres Franck Riester et Olivier Dussopt ont-ils dévoilé l’affiche de campagne du futur candidat Macron ?", s'interrogent certains.

"Le visuel avait été partagé par Clément Beaune et Olivier Dussopt donc ça partait d'une bonne intention", explique-t-on du côté de Franck Riester. Ses équipes se sont ensuite rendues compte qu'il ne s'agissait pas du visuel officiel. "C'est une initiative d'un militant et quand on a fait le tweet, on ne le savait pas." Le visuel a en effet été partagé dès jeudi midi par le compte de soutien "Avec Emmanuel Macron #avecvous".

"Il n'y a pas plus de mystère que ça", indique le service presse, précisant que ce n'est pas nouveau que le ministre souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat. Dans la foulée, un nouveau tweet avec le bon visuel, c'es-à-dire sans mention d'Emmanuel Macron, a été repartagé sur les réseaux sociaux.

Alors erreur de visuel ou opération de communication orchestrée de l'intérieur pour souligner le naturel d'une candidature d'Emmanuel Macron et faire de l'officialisation prochaine un non-événement ?

Un site de campagne "Avec vous 2022"

En Marche a en tout cas mis un coup d'accélérateur avec le lancement d'un site Internet, "Avec vous 2022", mis en ligne dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président et sa très probable candidature à sa réélection ne sont pas mentionnés sur le site Internet mais, dans les mentions légales, Stanislas Guérini - député et délégué général d'En Marche ! - est directeur de publication, l'adresse correspond à celle du siège de LREM et l'éditeur est La République en Marche. Dans la rubrique "Notre démarche", il est expliqué : "Vous vous reconnaissez difficilement dans les déclarations des différents candidats à l’élection présidentielle : c’est normal, ils ne parlent pas de vous, ils parlent d’eux". En comparaison, les équipes de LREM écrivent : "On nous a reproché chaque jour de ce quinquennat de ne pas être des politiciens de métier. Ce reproche est fondé, c’est même une fierté – c’est peut-être pour cela que nous sommes les seuls à vous écouter." Une référence à peine voilée à la déclaration d'Emmanuel Macron aux députés de la majorité en février 2020 : "Soyez fiers d'être des amateurs."

Le site propose alors de découvrir "la voix des Français" et de faire "entendre la vôtre". Plusieurs thèmes et messages sont déjà proposés, comme "parlons de l'inclusion des personnes en situation de handicap", "parlons de l'engagement des jeunes" ou encore "parlons de la sécurité dans nos quartiers". Un autre onglet permet de se tenir "informé de l'actualité de la campagne" en laissant son adresse mail. Des comptes sur Facebook, Twitter et Instagram sont associés à ce site. En parallèle, une campagne d'affichage a eu lieu dans plusieurs villes.

Cette création a été suivie de plusieurs opérations de communication. Une stratégie qui coche toutes les cases d'un lancement de campagne.