Emmanuel Macron a reconnu cet après-midi les crimes "inexcusables" commis le 17 octobre 1961, lors d'une manifestation pacifique d'Algériens à Paris. Soixante ans après, il s'est rendu sur l'un des lieux de mémoire du massacre. Mais pour les militants et les historiens, cette réponse est insuffisante.

Emmanuel Macron est le premier président français à commémorer le massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Ici près du pont de Bezons (Colombes), le 16 octobre 2021. © AFP / RAFAEL YAGHOBZADEH

Emmanuel Macron s'est rendu ce samedi après-midi à Colombes, à la hauteur du pont de Bezons, pour participer à un hommage rendu aux "dizaines" d'Algériens morts le 17 octobre 1961 sous les coups de la police. C'est la première fois que l'État français fait état de plus de trois victimes, jusque là le bilan officiel. Ce jour-là, 25 000 Algériens participaient à une manifestation pacifique, à l'appel de la branche française du FLN, pour protester contre un couvre-feu qui visait uniquement leur communauté. Plus de 300 hommes ne sont pas rentrés chez eux, selon certains historiens.

Le président de la République a "reconnu les faits", dans un communiqué de l'Elysée — une première pour un chef d'Etat. Il a qualifié d'"inexcusables", les "crimes commis cette nuit-là sous l’autorité de Maurice Papon", le préfet alors en fonction. Mais pour les descendants des victimes, ce communiqué manquait de 'mots-clés' et de responsables, c'est une reconnaissance insuffisante.

"Maurice Papon n'était pas un électron libre"

Les familles de victimes ont exprimé leurs regrets à l'issue de cette cérémonie. "Le combat continue, ils essaient de nous avoir à l'usure, je trouve ça scandaleux", a déclaré Ahmed Djamaï, au micro de France Inter. Ses parents et son frère ont participé et sont rentrés vivants, mais très marqués de la manifestation du 17 octobre 1961.

Ce jour-là, des dizaines d'Algériens venus des bidonvilles de la périphérie parisienne ont été stoppés, notamment au niveau des Ponts de Bezons et de Neuilly, et beaucoup ont été jetés dans la Seine par la police française.

Ma mère a 90 ans, je pensais rentrer cet après-midi en lui annonçant une nouvelle. Malheureusement cette déchirure est bien entretenue

poursuit Ahmed Djamaï. "Tout le monde se cache derrière Papon, mais Papon n'était pas un électron libre", s'insurge-t-il. Le préfet de police de Paris de l'époque travaillait sous la houlette du gouvernement de Michel Debré, premier ministre, et du Général de Gaulle, alors président de la République. Papon est resté en fonction jusqu'en 1967.

Mehdi Lallaoui, président de l'association "Au nom de la mémoire" et présent lors de la commémoration s'est dit "très déçu" par le communiqué. "Les assassins ne sont pas nommés. On peut assassiner des dizaines de personnes au cœur d'une capitale sans qu'il n'y ait de poursuites. C'est un petit peu insupportable", déplore-t-il sur France Inter.

Son père avait été tabassé la nuit du 17 octobre 1961, et il participera demain à une manifestation pour la reconnaissance d'un "Crime d'État", une revendication des familles de victimes depuis les années 1990.

Une forme de commémoration "choisie" selon les historiens

Le président de la République n'a pas pris la parole lors de la cérémonie ce samedi 16 octobre, il s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de l'Elysée publié à l'issue de la cérémonie, puis d'un tweet.

"ll a choisi une forme commémorative brève et surtout sans aucune parole. Sans aucun discours qui puisse dire aux gens qui voient ça à la télévision de quoi il s'agit et quelle est la portée exacte de ce geste", analyse Fabrice Riceputi, historien.

Il pointe lui aussi du doigt un communiqué qui "ne mentionne même pas les termes 'préfecture de police', et surtout qui n'évoque pas la responsabilité du gouvernement de l'époque. C'est à dire à Matignon de Michel Debré, au ministère de l'intérieur de Roger Frey et à l'Elysée du général de Gaulle, qui a laissé faire". Pour lui c'est donc un hommage "totalement insuffisant". "On n'a toujours pas la reconnaissance pleine et entière de ce qui a été un crime d'Etat, on s'est arrêté à mi-chemin dans la reconnaissance", conclut-il.

Selon l'historien Emmanuel Blanchard, ce "mensonge d'État" a été couvert par la classe politique "dans un contexte de sortie de guerre avec une presse censurée".