Dans une lettre à ses soutiens qui accompagne l'ouverture de leur consultation en vue du second tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon présente Marine Le Pen comme plus dangereuse qu'Emmanuel Macron mais ajoute que "chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend".

"J’ai dit et je répète que pas une voix ne devrait se porter sur la candidate d’extrême droite" © AFP / Andre Alves / Hans Lucas

Les choses se précisent pour le troisième homme du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon vient officiellement de donner le coup d'envoi de la grande consultation de ses soutiens pour le second tour qui doit s'achever la publication du résultat samedi 16 avril à 20 heures. Trois possibilités : voter Emmanuel Macron, voter blanc, s'abstenir. En parallèle, le candidat de l'Union populaire leur adresse une lettre dans laquelle il semble se positionner un peu plus : pas en faveur d'un vote pour le président sortant mais en laissant entendre qu'il est la moins pire des solutions.

"L’un et l’autre ne sont pas équivalents"

Le chef des Insoumis avait répété sa position dans son discours après la publication des résultats : "Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen." Pas de consigne de vote, le candidat s'y refuse, comme en 2017. Depuis dimanche soir, de très nombreux électeurs, déçus de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon qualifié, laissent entendre ou affirment sans sourciller qu'au second tour leur position sera "ni Macron, ni Le Pen", autrement dit l'abstention, mettant ainsi au même niveau les deux candidats. D'autres même se dirigent vers un bulletin Le Pen.

Dans un texte publié sur melenchon2022.fr, Jean-Luc Mélenchon commence par saluer la mobilisation autour de son projet et déplore un second tour de l’élection présidentielle "nous interdisant tout vote d’adhésion", qui "exclut nos projets et notre vision du futur" et accouchera d'une "présidence sans autorité morale". Mais contrairement à ce que pensent certains de ses soutiens qui ont voté pour lui, il ne met pas le président sortant et la candidate d'extrême droite sur le même niveau :

L’un et l’autre ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d’exclusion ethnique et religieuse.

Pas d'autre consigne, "chacun conclura et votera en conscience"

Ce "ferment dangereux", poursuit Jean-Luc Mélenchon, fait qu'un "peuple peut être détruit par ce type de division. Nous savons tous qu’elle n’égale aucun autre maux." Son jugement, est autant "moral" que "philosophique" et "politique". C'est ce qui justifie sa position énoncée à l'issue du premier tour : "J’ai dit et je répète que pas une voix ne devrait se porter sur la candidate d’extrême droite."

Mais encore aujourd'hui, il ne franchira pas le pas d'officialiser, même à titre personnel, un vote au candidat Macron. "Aller au-delà" de la précision qu'il vient d'apporter "serait abuser de la confiance" que ses électeurs lui ont accordé.

Je ne donnerai donc pas d’autre « consigne », ni à vous, ni aux 7,7 millions d’électeurs de l’Avenir en Commun. Je n’en ai pas le mandat.

La prise de position commune sera donc dévoilée samedi soir, à l'issue de la consultation. "Entendons-nous bien : quel qu’en soit le résultat, il ne devra pas être interprété comme une consigne donnée à qui que ce soit ni entre nous ni pour ceux qui nous écoutent et nous font confiance. Il indiquera quelles sont nos appréciations dans leurs diversités. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend."