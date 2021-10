Invité du Grand entretien de France Inter ce mercredi à l'occasion de la sortie de son livre "Affronter" (Stock), François Hollande n'a pas mâché ses mots sur les acteurs actuels de la vie politique.

François Hollande était l'invité du Grand entretien de France Inter ce mercredi à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage "Affronter". © Radio France

François Hollande sort de sa réserve. Dans son nouvel ouvrage intitulé "Affronter", l'ancien président de la République fait le bilan (critique) du quinquennat d’Emmanuel Macron et évoque les personnalités politiques de droite et de gauche. Des observations sur lesquelles il est revenu dans le Grand entretien de France Inter ce mercredi.

Emmanuel Macron, l'opportuniste et le "choix par défaut"

François Hollande tient à le préciser avant même de développer son propos : il n'a "pas de rancune et aucune rancœur" envers Emmanuel Macron. Cependant, il ne mâche pas ses mots. Selon l'ancien président de la République, son successeur "n'a pas de doctrine", "il avance, il est pragmatique, intelligent, saisit les occasions et les opportunités, change au gré des évènements". "Ce n'est pas le 'en même temps' mais 'l'air du temps'", résume-t-il. Comprenez : un opportuniste. Et cela n'a rien de positif, selon François Hollande, qui explique "qu'un pays a besoin d'avoir un sens, une vision".

François Hollande souligne également "la technostructure" constituée autour d'Emmanuel Macron. Une formule qui a "beaucoup de qualités, au sens qu'elle connait l'État, qu'elle sait comment fonctionne l'économie ou la finance" mais un principal défaut : "elle est coupée de la société".

Dernière estocade : le succès d'Emmanuel Macron dans les sondages - près de 40 % d'opinions favorables - est le résultat non pas de la politique du président mais bien du manque de choix. "Il n’y a pas d’alternative sérieuse aujourd’hui, et donc c’est une sorte de choix par défaut", avance François Hollande, soulignant toutefois que "ce n’est pas sa responsabilité, c’est celle de l’ensemble de la vie politique".

Jean-Luc Mélenchon, "un fardeau pour la gauche"

Le chef de file de la France insoumise est, lui, responsable, selon l'ancien président de la République, de la division à gauche. "Pour qu’il y ait une alternative, il faut l’idée d’un programme commun, d’un gouvernement commun. Or Jean-Luc Mélenchon, par ses positions, et par sa personnalité, l’interdit, ce gouvernement commun", développe François Hollande. "Comment travailler avec lui à gauche quand il veut sortir de l’Union européenne, demander à la Banque centrale européenne d'effacer nos dettes", poursuit-il. François Hollande y voit alors "une impossibilité de gouverner ensemble" et le qualifie ainsi de “fardeau pour la gauche".

Des candidatures "lilliputiennes" à gauche

François Hollande constate donc une "dislocation" de la gauche, avec pas moins de cinq candidats à la présidentielle se réclamant de cette partie de l'échiquier politique. Dans Le Parisien, il indique que "toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes" et "se livrent à des batailles aussi picrocholines que microscopiques" et il le confirme au micro de France Inter en interrogeant : "Vous pensez que ce sont des géants qui marchent sur l'eau en ce moment ?"

Il est essentiel selon lui de trouver "une personnalité social-démocrate ou socialiste, pour être la force principale autour de laquelle l'union se fait au second tour". "Anne Hidalgo est la candidate du PS, elle a vocation à jouer ce rôle", poursuit-il. Mais à la question "A-t-elle ses chances ou pensez-vous que la gauche a déjà perdu ces élections ?", l'ancien président est tranchant : "La gauche fait comme si elle avait déjà perdu cette élection. Elle se prépare même à d’autres élections." Mais il le répète, "il n'est pas possible de gagner des élections législatives quand on a été morcelés à l'élection présidentielle donc il y a un sursaut qu'il faut à un moment espérer."

Tout en assumant sa responsabilité dans cet échec, il pointe du doigt ses successeurs à gauche en soulignant que “pendant ces cinq ans, est-ce qu’elle a travaillé, est-ce qu’elle a bâti un programme ? (...) Si je suis aussi inquiet pour mon pays, c’est parce que la politique ne joue pas son rôle.”

Éric Zemmour, "une candidature de scission"

Vient ensuite le sujet de l'extrême droite et de la faiblesse de la droite à qui François Hollande reproche de ne pas mener la bataille des idées contre Éric Zemmour. Le danger est pourtant réel d'après l'ancien président, qui souligne que "les thèses d'Éric Zemmour sont bien plus identitaires et extrêmes que celles de madame Le Pen" et que "quand les Français n’ont plus de vision d’avenir, ils se tournent vers le passé, mais un passé travesti, manipulé, instrumentalisé". "Ce sont des candidatures de scission, scission de la France par rapport à l'Europe, scission des Français entre eux, scission de l'économie par rapport au monde", alerte François Hollande.