Valérie Pécresse s'est insurgée qu'un entretien d'Emmanuel Macron soit diffusé mercredi sur TF1 et a dit avoir réclamé au CSA que son temps de parole soit décompté. En 2012, elle estimait cependant que Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas non plus officialisé sa candidature, pouvait sans problème se prêter à l'exercice.

L'interview d'Emmanuel Macron diffusée mercredi sur TF1 et LCI n'en finit pas de faire réagir. Le président et candidat putatif à sa réélection sera interrogé sur le bilan de son quinquennat. Un entretien enregistré de deux heures qui va à l'encontre du principe d'"égalité des temps de parole", selon Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a indiqué avoir saisi le CSA. Le candidat écologiste Yannick Jadot lui a emboité le pas au nom de "l'équité", "principe fondamental de la démocratie", écrit-il sur Twitter.

Le précédent de Nicolas Sarkozy en 2012...

La majorité se défend en rappelant qu'en janvier 2012, le président Nicolas Sarkozy avait été interviewé sur six chaînes de télévision (TF1, France 2, BFM TV, i-Télé, LCI et les chaînes parlementaires) avant, lui aussi, d'avoir officialisé sa candidature à sa succession. À l'époque, Valérie Pécresse "défendait le fait (...) que le président de la République puisse s'exprimer dans un contexte de crise", a par exemple rappelé sur franceinfo le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce mardi.

Dans la foulée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a publié un montage sur Twitter, visant à dénoncer le revirement de Valérie Pécresse sur le sujet. La candidate LR déclare cette année qu'"on ne peut pas avoir un président-candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors que ses adversaires doivent se contenter de cinq minutes de duplex pour lui répondre". En 2012, elle prenait pourtant la défense du président Nicolas Sarkozy en estimant à l'époque sur France Inter que "le temps de la présidentielle viendra".

... avec un temps de parole décompté

Mais justement, en 2012, le temps de parole de Nicolas Sarkozy avait été décompté. À la différence de la situation actuelle, la période d'équité des temps de parole avait déjà été ouverte (le 1er janvier 2012). À cette époque, le CSA avait divisé en deux parties les propos du président. Les règles sont précises : lorsque Nicolas Sarkozy s'exprimait "en tant que candidat présumé", les chaînes devaient décompter son temps de parole ; en revanche, lorsqu'il tenait des propos "régaliens", comme un hommage aux soldats français en Afghanistan par exemple, son temps de parole ne devait pas être décompté.

Par ailleurs, le CSA indique qu'en dehors des périodes électorales, ce qui est encore le cas pour l'interview du président Macron mercredi soir, "le pouvoir exécutif se voit réserver un accès à l’antenne correspondant au tiers du temps total d’intervention (...) le reste du temps total d’intervention est réparti selon le principe d’équité entre les partis et mouvements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale".