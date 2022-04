Le second tour de l'élection présidentielle a généré plus de 3,6 millions de messages sur les réseaux sociaux entre dimanche matin et lundi matin. Voici ce qui a le plus fait réagir, en France et à l'étranger.

Les internautes ont posté plus de 3,6 millions de messages sur les réseaux sociaux entre dimanche et lundi matin.

Le second tour de l'élection présidentielle a suscité plus de 3,6 millions de messages les réseaux sociaux entre dimanche matin et lundi matin. C'est toutefois moins qu'à l'occasion du premier tour il y a quinze jours, lors duquel plus de 4,3 millions de posts avaient été publiés. "Le plus haut pic d'activité émerge à 20 heures, au moment des résultats avec 623 864 posts. C'est près de 2 fois moins qu'au moment des résultats en 2017", relève la plateforme de veille des médias et réseaux sociaux Visibrain.

Au plus fort, il y a eu 623 864 posts publiés à 20 heures. / Visibrain

Emmanuel Macron le plus mentionné et critiqué

Les mots clés les plus utilisés durant la soirée électorale sont #Presidentielles2022 (428 000 posts), #Macron (240 000 posts) et #LePen (96 000 posts). Avec sa victoire, Emmanuel Macron a été mentionné dans 2,2 millions de messages contre un peu plus d'un million pour Marine Le Pen. De nombreux messages sont critiques vis-à-vis du président sortant. Ainsi, "les hashtags d'opposition au président figurent dans le top 20 des plus partagés (#ToutSaufMacron, #MacronDegage, #TousContreMacron...)", indique Visibrain.

Par ailleurs, le hashtag #JeVote fait l'objet de 45.666 posts publiés, soit trois fois moins qu'à l'occasion du 1er tour. #JeNeVotePas génère, quant à lui, 3.250 posts.

Les expressions et hashtags sur la présidentielle les plus utilisés dimanche soir. / Visibrain

La nostalgie Jean-Luc Mélenchon

Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont toujours très actifs sur les réseaux sociaux, d'autant que le candidat arrivé en troisième position du premier tour appelle à la mobilisation pour les élections législatives et multiplie les interventions. "En dehors des mots clés et hashtags liés aux candidats et au vote, on observe que Jean-Luc Mélenchon ressort dans les discussions (#Melenchon1erMinistre, #Legislatives2022). Il s’agit d’ailleurs du troisième compte le plus mentionné pendant le second tour sur les réseaux sociaux, après les deux candidats", note Visibrain.

Sur TikTok, la publication la plus virale est ainsi une vidéo humoristique dans laquelle une femme s'effondre en voyant le visage d'Emmanuel Macron apparaître à 20 heures à la télévision. "Je voulais Mélenchon", sanglote-t-elle.

À noter aussi le succès de ce tweet, dans lequel un soutien de Jean-Luc Mélenchon a placé un bulletin du candidat La France insoumise dans son enveloppe, avec une carte "Monster Reborn". Cette carte du manga Yu-Gi-Oh permet de ressusciter un monstre, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Une carte qui doit toutefois être utilisée selon une invocation très spécifique, qui n'a visiblement pas été respectée ici...

La publication Facebook qui fait le plus réagir

Sur Facebook, le message posté par Marine Le Pen après sa défaite est la publication qui a fait le plus réagir de la soirée sur ce réseau social. "Merci pour tout", écrit la candidate RN. Ce message a été accueilli par 81.000 "likes" et 31.000 émojis "triste".

Le tweet le plus liké

Le tweet qui a rencontré le plus de succès dimanche revient au commentateur politique américain Brian Tyler Cohen. "Emmanuel Macron bat Marine Le Pen et reste président de la France", a-t-il simplement écrit, dès 20h01. Ce twittos aux 500.000 abonnés a ainsi recueilli 117.000 "likes" et plus de 10.000 retweets.

En deuxième position des tweets les plus "likés" on trouve le message du président américain Joe Biden, qui félicite Emmanuel Macron. "La France est notre plus ancien allié et un partenaire clé pour relever les défis mondiaux. Je me réjouis de la poursuite de notre coopération étroite, notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et lutter contre le changement climatique", a écrit le président américain.

Le post Instagram le plus liké

Sur Instagram, le post le plus liké est celui du média allemand Tagesschau qui annonce la victoire d'Emmanuel Macron. "Selon les projections, le libéral Emmanuel Macron a été réélu président de la France", indique-t-il, en soulignant que "la victoire de Macron doit avant tout être comprise comme la défaite de Le Pen". Il récolte plus de 330.000 mentions "j'aime".

L'élection présidentielle française était très suivie en Allemagne et le chancelier allemand Olaf Scholz est "le premier appel pris par le président, marque de l'amitié franco-allemande", a indiqué l'Élysée. "Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !", a tweeté le chancelier allemand.

La vidéo Youtube la plus likée

La vidéo Youtube la plus likée est le direct de la soirée électorale sur France 24. La vidéo dure plus de cinq heures, a été vue plus de 778.000 fois et a été "likée" plus de 6.000 fois.