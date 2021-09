L’écologiste Mélanie Vogel a été élue ce dimanche sénatrice des Français établis hors de France. Mais dans un courrier envoyé à la nouvelle élue, le mot sénateur n’est pas féminisé.

Les sénateurs au Palais du Luxembourg, en juin 2020. © Maxppp / Vincent Isore

Voilà un nouvel exemple qui relancera le débat sur la féminisation des noms de fonctions politiques. Dans un courrier reçu ce mardi 27 septembre par la Sénat, Mélanie Vogel est appelée ainsi : "Madame le Sénateur", puis, "En votre qualité de Sénateur". De quoi surprendre la nouvelle élue écologiste des Français établis hors de France. "Je ne suis pas sénateur. Je suis sénatrice" rétorque Mélanie Vogel, interrogé par France Inter. "Je vais leur répondre « Merci, je crois qu'il y a une erreur dans votre courrier. Merci de corriger »."

"Ce n’est pas un petit combat"

Mélanie Vogel anticipe déjà certaines réactions : "Tous les arguments qui consistent à dire que dans le langage courant, on peut dire sénatrice, mais qu’en fin de compte, dans les textes de loi, il est écrit sénateur. Et donc c’est être dans le respect du droit que de dire sénateur. Non, en fait, c'est à l'envers. Ce n’est pas inclusif."

Quand on dit sénateur, on pense mentalement à un homme et non à une femme. Il faut dire sénatrice comme il faut dire une députée, une maire ou une ministre. Le langage construit notre imaginaire.

Au Parlement européen, Mélanie Vogel a déjà eu affaire à ce débat : "Je m'occupais notamment des questions de règlement intérieur. On a déjà mené ces combats pour mettre dans nos règles que l’on utilisait un langage neutre dans les textes officiels du Parlement."

"Ce n’est pas un petit combat" poursuit-elle. "Quand vous êtes habitués à utiliser un langage inclusif, le langage sexiste est extrêmement violent. Je ne suis pas sénateur. Voilà, c'est tout !" En 2014, le député UMP Julien Aubert avait reçu une sanction financière par l’Assemblée nationale, d'un quart de son indemnité parlementaire, soit 1378 euros. Il avait appelé par deux fois la présidente de séance Sandrine Mazetier "Madame le président" puis Ségolène Royal "Madame le ministre". La même année, au Sénat cette fois, le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, avait commencé à parler à l'écologiste Leila Aïchi en disant "Madame le sénateur".

"La seule sénatrice LGBT" à sa connaissance

Mélanie Vogel est également l’une des rares femmes lesbiennes à entrer dans l’hémicycle. La première sénatrice ouvertement lesbienne était Corinne Bouchoux, élue entre 2011 et 2017. "Il me semble que je suis la seule à présent" témoigne Mélanie Vogel. "Je ne m’étais pas préparé que l’on écrive ‘Madame le Sénateur’, mais je m’attends à tout un tas de difficultés. C’est arrivé à l’écologiste Corinne Bouchoux, où sur des papiers à remplir, l’espace à remplir « conjointe de sénatrice » n’existait pas."

Mélanie Vogel veut porter la voix des LGBT au Sénat, c’est l’un de ses objectifs, "ça faisait partie du projet qui avait autour de ma candidature" explique-t-elle. "C’est important de l’incarner, de montrer que l’on peut être élue au Sénat sans être forcément un homme vieux, blanc, hétéro. C'est très bien, mais ils n’ont pas besoin d’être 70%." Le mandat de Mélanie Vogel débute officiellement vendredi, mais elle fera ses premiers pas au Sénat avec le groupe écologiste mercredi.