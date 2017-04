En quelques semaines, le candidat d'En Marche voit se multiplier les soutiens de figures bien connues du paysage politique, venues de la gauche, de la droite ou d'ailleurs.

Emmanuel Macron en meeting à Pau le 12 avril 2017 © Maxppp / Julien de Rosa

Cette semaine, le leader d'En Marche a vu se multiplier les nouveaux soutiens, parfois inattendus, venant notamment de la droite. Thierry Breton et Jean-Louis Debré, anciens ministres de Jacques Chirac, ont ainsi annoncé que leur bulletin vote irait à l'ancien ministre de François Hollande. Ce qui fait encore grandir la liste des hommes politiques de droite, de gauche et du centre qui soutiennent Emmanuel Macron. Comme il devient difficile de s'y retrouver, on vous a fait un petit résumé de la recette de cette candidature atypique.

