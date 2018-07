Ce lundi soir, franceinfo et Mediapart ont dévoilé une nouvelle vidéo sur laquelle semblent apparaître Alexandre Benalla et Vincent Crase, lors d'une intervention le 1er mai au Jardin des Plantes.

La vidéo (à gauche) montre deux hommes qui ressemblent fortement à Vincent Crase et Alexandre Benalla © Radio France / Capture d'écran

Alexandre Benalla l'affirmait ce week-end : au Jardin des Plantes le 1er mai, il "était derrière les policiers en tant qu'observateur, on peut le voir distinctement, je n'ai ni casque, ni brassard, ni radio". Répondant aux accusations après le dépôt de deux nouvelles plaintes pour des violences lors de cette opération, il avait affirmé : "Aucune intervention de ma part à ce moment-là".

Mais une vidéo qu'ont dévoilée franceinfo et Médiapart lundi soir semble prouver le contraire : dans cette séquence tournée au Jardin des Plantes le 1er mai avant les événements de la place de la Contrescarpe, on peut voir deux hommes, ressemblant fortement à Alexandre Benalla et Vincent Crase, traîner un manifestant dans le Jardin des Plantes. Pour l'heure la défense d'Alexandre Benalla n'a pas réagi

Une vidéo qui vient appuyer la première séquence qui avait servi à la plainte de deux manifestants vendredi, un jeune homme et une jeune femme qui affirmaient avoir été victimes de violences. Lundi, le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête pour les chefs de violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique, chefs d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.