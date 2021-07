L'entourage du chef de l'État met en avant les chiffres de la vaccination (plus de 300.000 premières doses chaque jour en moyenne la semaine dernière) pour relativiser les 161.000 manifestants qui ont défilé samedi contre l'extension du pass sanitaire.

Des manifestants anti-pass sanitaire à Nantes, samedi après-midi. © AFP / Hans Lucas / Jérémie Lusseau

Aux cris de "Liberté, liberté", des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues samedi en France contre la vaccination obligatoire imposée à certaines professions dont les soignants ainsi que l'extension du pass sanitaire à tous les lieux de culture et de loisirs et à d'autres bientôt (dont les cafés, restaurants), comme l'avait annoncé Emmanuel Macron le 12 juillet.

En fin de journée, quelques heurts ont eu lieu à Paris, entre manifestants et forces de l’ordre. Alors que le projet de loi qui encadre ce pass sanitaire étendu est en débat au Sénat, la tension monte sur le sujet, rappelant l’émergence du mouvement des "gilets jaunes" à l’automne 2018. Mais l'exécutif ne semble pas s'inquiéter.

161.000 manifestants samedi contre plus de 422.000 vaccinés vendredi

Au nombre de manifestants dans les rues contre le pass sanitaire, l’entourage d’Emmanuel Macron oppose le nombre de Françaises et de Français qui ont demandés, depuis le 12 juillet, à être vaccinés : plus de 422.000 primo-injections vendredi, 311.000 premières doses chaque jour en moyenne ces sept derniers jours, contre 161.000 manifestants.

Une "majorité silencieuse" contre un mouvement hétéroclite. "D’un côté des Français qui s’interrogent légitimement sur le vaccin et qu’il faut accompagner", décrypte un député marcheur au micro de France Inter. "De l’autre, des militants, complotistes, antivax, qui font beaucoup de bruit mais ne sont pas très nombreux." Et "encouragés par des politiques d’extreme gauche ou d’extreme droite qui soufflent sur les braises pour se refaire une santé", poursuit un proche du Président qui assure ne ressentir "aucune panique" au sommet de l’État.

Manque de pédagogie ?

"Certes on a manqué de pédagogie… mais non, ce n’est pas le pass sanitaire qui déclenchera un nouvel épisode type 'gilets jaunes'", veut aussi croire un membre de la majorité qui, en revanche, craint davantage la rentrée sociale qui se prépare : "On a géré l’urgence, la relance, mais entre les deux, comme dans un tsunami, il y a le moment ou la vague se retire"... Et où la colère peut ressurgir.