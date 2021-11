La revendication du gaullisme est un passage quasi obligé pour les candidats à l'approche de la présidentielle, et Marine Le Pen n'y échappe pas. Elle marchera dans les pas du général ce mardi à Bayeux. Elle fait de l'endossement de son héritage la dernière étape de la stratégie de mue du Rassemblement National.

C'est la dernière mue du Rassemblement National. L'ancien Front National revendique de plus en plus clairement un héritage du général de Gaulle. Nouvelle étape publique de cette conversion : la candidate d'extrême droite se rendra ce mardi à Bayeux sur les traces du chef des forces françaises libres, là où le général a prononcé son discours sur les institutions en 1946.

Toute la classe politique à Colombey

Il faut dire que pendant ce temps, ce même 9 novembre, il y aura embouteillage à Colombey-les-Deux-Églises. Un grand nombre de politiques, comme à chaque anniversaire de la mort du général, dont certains candidats à la présidentielle de 2022, se rendront sur sa tombe pour rendre hommage au héros libérateur et premier président de la cinquième République : tous les candidats au congrès LR (Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse), Jean Castex, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot ou encore Anne Hidalgo. Tous gaullistes ? Le fait de voir Marine Le Pen revendiquer comme les autres cet héritage peut faire grincer des dents, elle qui a hérité d'un parti qui s'est construit sur une opposition au général de Gaulle.

De Gaulle, Le Pen, même combat ?

Pour le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, invité de Questions Politiques dimanche, "le général de Gaulle n'est la propriété d'aucun parti politique. Il est la propriété, en tout cas historique, de tous les Français. Le général de Gaulle aura été le président, le premier président de la cinquième République, qui a tenu à ses principes qui nous tiennent aujourd'hui à cœur : la défense de la souveraineté nationale, l'indépendance de la France, le respect de notre nation, mais aussi sa liberté. Et je pense que les grands principes, en tout cas gaulliens, qui étaient ceux de sa philosophie politique sont aujourd'hui défendus par le Rassemblement National. Même si vous trouverez probablement dans tous les partis politiques, des gens qui se réclament du général de Gaulle."

Il pousse également la comparaison à une forme de filiation directe entre Marine Le Pen et l'ancien président : "Dans "Le fil de l'épée", le général de Gaulle explique que les deux qualités essentielles d'un chef et d'un dirigeant politique sont l'autorité et l'instinct. Et je pense que ce sont les traits de personnalité de Marine Le Pen. L'instinct, parce qu'elle a imposé dans le débat public l'intégralité des thèmes qui font aujourd'hui le débat public : l'immigration, la critique de la mondialisation sauvage, les dérives de l'Union européenne, la défense des classes populaires. Tout le monde aujourd'hui converge sur ces thèmes. Et puis l'autorité, parce que je crois qu'elle a l'autorité nécessaire pour rétablir l'ordre dans le pays, le faire dans l'union nationale et rassembler les Français. Et d'ailleurs, le général de Gaulle tenait à ce dépassement des clivages partisans. Il n'était ni de droite ni de gauche. Il était de France et je crois que ça correspond bien aujourd'hui à ce que nous sommes."

Se démarquer d'Éric Zemmour

Un positionnement toujours étonnant de la part d'une formation politique qui compte parmi ses fondateurs (ceux du FN) des anciens collaborateurs du régime de Vichy. Des critiques balayées par son président aujourd'hui : "Si on fait l'histoire des partis, on peut aussi faire l'histoire du Parti socialiste, qui a fait élire un président de la République qui a reçu des mains de M. Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, à savoir Monsieur Mitterrand. (...) Chaque parti politique a son histoire. Le Parti socialiste est-il aujourd'hui un parti vichyste ? Non."

Selon l'entourage de Marine Le Pen, elle "n'a pas voulu prendre son ticket" pour Colombey. Pour rompre définitivement avec son père, finaliser la conversion du RN en parti comme les autres, elle ira donc dans le Calvados, dans les pas du de Gaulle résistant et fondateur des institutions d'après-guerre. C'est aussi l'occasion pour la candidate du RN de se démarquer de son adversaire principal dans le camp nationaliste, alors qu'Éric Zemmour se revendique lui aussi du général de Gaulle tout en réhabilitant le maréchal Pétain.