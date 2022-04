Lors d’une conférence de presse sur la démocratie, les institutions et l’exercice du pouvoir, la candidate du Rassemblement national a déclaré que c'était elle qui décidait qui était journaliste ou non et qui pouvait l'interroger lors d'une conférence de presse. En serait-il de même à l'Elysée ?

La candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen à Vernon dans l'Eure. © AFP / Thomas Samson

Marine Le Pen persiste et signe. Interrogée lors d'une conférence de presse sur l’absence des journalistes de l’émission Quotidien lors de ses déplacements, la candidate RN à l’élection présidentielle a répondu que les équipes de Yann Barthès n'étaient pas acceptés car ils font du "divertissement" et non de "l'information".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quotidien, "pas une émission d'information"

En déplacement mardi à Vernon dans l'Eure, Marine Le Pen a tenu une conférence de presse sur "la nécessaire revitalisation de la démocratie". Elle a donné sa vision des institutions et des contre-pouvoirs si elle est élue.

Un journaliste du site Arrêt sur Image l’a questionné sur ses relations avec la presse. Marine Le Pen a alors répondu : "Je n'ai jamais entendu je crois aucun de vos confrères se plaindre de la manière dont ils étaient traités dans cette campagne présidentielle, même si c'est parfois assez difficile compte tenu du nombre".

Le journaliste d'Arrêt sur images lui demande alors la raison de l’absence de plusieurs médias et notamment Quotidien lors de la soirée électorale dimanche dernier. "Il n’y a pas de journalistes de chez Quotidien", répond la candidate.

"Ce n’est pas une émission d’informations ou de journaliste. Quotidien c’est un amuseur, parfois très drôle d’ailleurs, je ne dis pas. C’est une émission de divertissement. Vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer que nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement", développe la candidate.

Un journaliste de Libération relance alors la candidate du Rassemblement national : "C’est vous Madame qui décidez qui est journaliste ou pas ? Ce qui Marine Le Pen à répondre:

- "Ah oui ! Vous voyez, je suis chez moi".

Le journaliste de Libération la relance alors : "Quand vous serez présidente, c'est vous qui déciderez qui est journaliste ou pas ?" Et Marine Le Pen lui répond:

- "Oui, je suis chez moi. Dans mon QG et dans mon mouvement, monsieur de Libération qui a toujours été accueili, en toutes circonstances".

"Si si, c’est moi qui décide", ajoute-t-elle. "Il n’y a pas de problème, mais j’assume quand c’est moi qui décide" poursuit-elle. "C’est moi qui ai décidé il y a plusieurs années de cela que Quotidien était une émission de divertissement et que par conséquent je ne me sentais pas obligé d’accréditer Quotidien. Même si j’accrédite l’ensemble des autres, y compris bien entendu des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous" conclue la candidate du Rassemblement national en riant à pleine dent. Contacté, Quotidien affirme que la passe d'armes sera évoquée dans l'émission mardi soir.

La majorité présidentielle s'en mêle

Après ses propos, le chef des députés de La République en marche Christophe Castaner a dénoncé "les leçons de liberté de la presse" de la candidate RN. "Derrière le sourire affiché, le mépris total de la liberté d'expression" ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La député Anne-Laurence Petel critique une "séquence surréaliste mais surtout très inquiétante". Le groupe des députés européens de la République en marche et de ses alliés, Renaissance, ont aussi réagi : "Exactement comme en Hongrie". "Le vrai visage de l’extrême droite. Terrifiant."

Médiapart, Les Jours, Charlie Hebdo…

En 2017, lors d’une déplacement de Marine Le Pen au Salon des entrepreneurs, un journaliste de Qutoidien avait été violemment expulsé, alors qu’il tentait d’interroger la députée du Nord-Pas-de-Calais*. "Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ?"* Paul Larrouturou fait référence a des soupçons d'emploi fictif. Il est éjecté par ses garde du corps et n’a même le temps de finir sa phrase.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L’émission Quotidien n’est pas isolée. Médiapart aussi n'est plus accrédité aux réunions et conférences de presse de la candidate. Le site Les Jours rappellent que leurs journalistes était interdits d’accès dimanche soir au QG de la candidate pour les résultats du premier tour, comme Charlie Hebdo, Blast, la BBC et le quotidien japonais Asahi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En septembre 2019, le RN avait temporairement retiré l'accréditation à un journaliste de Libération pour couvrir son université d'été à Fréjus (Var), après la diffusion par le quotidien d'un portrait du maire RN de la ville. À Mayotte en décembre, le média Mayotte Hebdo avait protesté contre l'interdiction faite par le Rassemblement national à un de ses journalistes de continuer à suivre la campagne de Marine Le Pen sur l'île.