Face à Éric Zemmour et son grand meeting au Trocadéro dimanche à Paris, Marine Le Pen est en Guadeloupe ce week-end. Un déplacement express, un peu plus de 24 heures sur place, mais un symbole fort puisque c'est la première fois qu'elle vient aux Antilles pour une visite officielle.

Marine Le Pen à Mayotte en décembre 2021 © Radio France / Elodie Forêt

Entre le Front national et les Antilles, c'est une histoire contrariée. Celle d'un tarmac en Martinique, décembre 1987, des milliers de personnes envahissent les pistes, empêchant l'avion transportant Jean-Marie Le Pen d'atterrir. 10 ans plus tard, en 1997, scénario similaire. Jean-Marie Le Pen et sa femme, officiellement en transit vers Porto Rico (des lignes directes existent alimentant le soupçon) sont violemment pris à parti, toujours dans ce même aéroport du Lamentin en Martinique.

""Je suis député européen, et je saurai tenir compte de cette attitude dans les discussions concernant les intérêts des îles" lance le président du FN, hors de lui. Jean-Marie Le Pen qui ne mettra finalement jamais les pieds aux Antilles, réalisant des scores extrêmement faibles en 2002 au second tour face à Jacques Chirac, un peu plus de 8% des voix en Guadeloupe, un peu plus de 3% en Martinique.

Marine Le Pen soigne son discours

2011, Marine le Pen prend les rênes du FN, et entreprend de dédiaboliser le parti. Mais aux Antilles, rien n'y fait. Chaque année, un voyage est envisagé, toujours annulé, par peur notamment des mauvaises images. En 2019, la dirigeante du RN renonce encore ne voulant pas s'éloigner de métropole en pleine grève des transports.

Mais Marine Le Pen a depuis longtemps déceler l'intérêt électoral de l'Outre-mer. Multipliant notamment les séjours à Mayotte et à la Réunion, comme en décembre dernier. Elle soigne aussi son discours sur les Antilles. Exemple, lors des récentes émeutes contre les restrictions sanitaires.

Résultat, une percée significative d'élection en élection. En Guadeloupe, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, est arrivée en tête. Le saut de puce de ce week-end, s'il est réussi apparaîtra donc pour les cadres du Rassemblement National comme une victoire, l'achèvement de la dédiabolisation.