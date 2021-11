Alors que Bruno Le Maire et Sarah El Haïry viennent de publier chacun un nouvel ouvrage, retour sur les ministres et secrétaires d'État qui ont fait chauffer leurs plumes durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. À une exception près, les plus prolifiques sont tous encore en poste, la plupart depuis mai 2017.

Marlène Schiappa à la sortie du Conseil des ministres en septembre 2019 (une année où elle n'a sorti qu'un seul livre) © AFP / Ludovic Marin

Il y a les auteurs comme Amélie Nothomb qui publient un livre par an, ni plus ni moins. Et puis il y a certains membres des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, qui tentent de faire plus, et même parfois beaucoup plus. Marlène Schiappa, par exemple, a déjà publié une petite dizaine d'ouvrages (neuf précisément) depuis son entrée dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, le 15 mai 2017.

Et pas seulement des livres politiques : il y a par exemple son dernier roman, "Sa façon d'être à moi", l'histoire d'une jeune femme qui remplace son patron accusé de harcèlement sexuel, "Les droits des femmes face aux violences", catalogue des lois existantes (dont celles initiées par Marlène Schiappa) pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, "Si souvent éloignée de vous", collection de lettres envoyées à ses filles lors de ses déplacements, ou encore "Une et indivisible", plaidoyer contre les "menaces graves visant la République et ses valeurs".

Bruno Le Maire et Jean-Michel Blanquer très productifs également

Le deuxième auteur gouvernemental le plus prolifique, c'est Bruno Le Maire, avec cinq livres édités sur la même période, dont le tout dernier, "Un éternel soleil", qui vient de sortir. Côté politique, on peut citer "L'ange et la bête", récit des coulisses du quinquennat qu'il a accompagné comme ministre de l'Économie depuis le début, mais aussi "Paul : Une amitié" où il raconte ses souvenirs d'un ami décédé d'une tumeur au cerveau.

Troisième du podium, Jean-Michel Blanquer, avec quatre ouvrages depuis le début du quinquennat. Dans son cas, au-delà d'un "Que sais-je ?" sur la Colombie publié en août 2017, il s'agit uniquement de "livres-programmes" détaillant sa politique comme ministre de l'Éducation : "Construisons ensemble l'École de la confiance", "Quelle école voulons-nous ?" et enfin "École ouverte".

Vient ensuite Gérald Darmanin avec deux livres publiés : "Chroniques de l'ancien monde", où il raconte, depuis l'autre bord, comment ses anciens amis de la droite ont perdu l'élection présidentielle "imperdable" de 2017, et "Le séparatisme islamiste", où il appelle de ses vœux une "prise de conscience", selon lui "de salut public". Avant sa démission en septembre 2018, Nicolas Hulot a eu le temps de publier deux livres pendant qu'il était ministre (un ouvrage sur les Indiens d'Amazonie Zo'é, et un livre de conversation avec la militante écoféministe indienne Vandana Shiva). Il a également sorti un livre d'entretiens dirigé par Éric Fottorino dix jours après son départ, "Ne plus me mentir".

Enfin, avec (seulement) un livre chacun depuis leur entrée au gouvernement, on trouve Muriel Pénicaud ("Pousser les murs" en 2020 où elle défend son bilan comme ministre du Travail d'Édouard Philippe et évoque son ascension de femme au sein de grandes entreprises) et Sarah El Haïry, qui a sorti "Envie de France" fin octobre.

Une bibliothèque ministérielle qui avait agacé jusqu'à Emmanuel Macron lui-même. Selon le Canard enchaîné, le chef de l'État se serait même emporté : "Les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu'ils passent leur temps à écrire des livres."

Dans le domaine, difficile voire impossible, durant les quelques mois qui restent avant la présidentielle, de battre le record de Marlène Schiappa. D'autant qu'elle doit le conforter prochainement avec la sortie de son nouvel ouvrage, prévu le 26 janvier 2022. Ça s'appelle "C'est une bonne situation, ça, ministre ?" En tout cas, ça laisse visiblement un peu de temps libre.