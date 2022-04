Près de 49 millions d'électeurs sont appelés à voter dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Voici les informations pratiques à connaître avant de se rendre dans les bureaux de vote.

Les électeurs Français sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Quelque 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour départager les deux derniers candidats. Voici le mode d'emploi du scrutin.

Un protocole sanitaire très léger

Le protocole sanitaire élaboré par les autorités pour limiter la propagation du Covid-19 ne prévoit aucune restriction. Il n'y a pas besoin de pass vaccinal ni de test de dépistage pour se rendre dans les bureaux de vote. Les personnes positives au Covid-19, avec ou sans symptômes, et les cas contact peuvent aller voter. Le port du masque n'est pas obligatoire mais il reste "fortement recommandé" pour les personnes les plus à risques : personnes âgées, présentant des comorbidités, et les proches de malades ou aidants. Le port du masque FFP2 est bien entendu conseillé pour ces personnes mais aussi pour les personnes positives et symptomatiques.

Comme lors du premier tour, il n'y aura pas de limitation du nombre de personnes dans les bureaux de vote et les locaux seront aérés et nettoyés régulièrement et du gel hydro-alcoolique mis à disposition des électeurs.

La carte d'électeur n'est pas indispensable

Au bureau de vote, la présentation de la carte d'électeur est "opportune", mais elle n'est pas indispensable. En cas de perte, il est possible de glisser tout de même son bulletin dans l'urne après présentation d'un document d'identité comme un passeport ou une carte d'identité. La liste complète des documents est consultable sur le site Service Public .

Le vote par procuration assoupli

Le vote par procuration a été assoupli en début d'année : il permet désormais à un électeur de donner procuration à un autre électeur même s'il ne réside pas dans la même commune. Mais la personne désignée pour voter devra se déplacer dans le bureau de vote de celle qui lui a donné ce mandat. Il devra être munis de sa propre pièce d'identité.